U susretu 11. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je na gostovanju pobijedio Genou s 3-1 postigavši dva gola u posljednjih 12 minuta susreta. Sastav Andree Pirla nije blistao, ali je uspio doći do vrijedna tri boda na gostovanju u Genovi.

Genoa se dobro držala do same završnice, no torinska "stara dama" je stigla do pobjede golovima iz penala koje je realizirao Cristiano Ronaldo.

Juventus je dominirao u prvom poluvremenu, ali nije uspio doći do gola. Gosti su poveli u 57. minuti golom Paula Dybale, no samo četiri minute kasnije izjednačio je bivši juventino Stefano Sturaro. Ipak, Juve je u samoj završnici stigao do pobjede i to Ronaldovim golovima u 78. i 89. minuti.

Ronaldo je ove sezone zabio ukupno šest penala od čega četiri u Serie A. Trenutno s 10 golova dijeli prvo mjesto najboljih strijelaca lige sa Zlatanom Ibrahimovićem.

Za domaći sastav je do 73. minute igrao Marko Pjaca, dok Milan Badelj danas nije ulazio u igru.

Juventus je ovom pobjedom bodovno izjednačio s trećim Napolijem (23), dok drugoplasirani Inter ima 24. Milan je vodeća momčad Serie A.