Za penale mi je Tomislav Butina dao sjajan savjet još u pionirima Dinama. Kazao je da golman nikad nije kriv ako ne obrani penal, a ako obrani, može biti apsolutni junak, kazao nam je mladi golman Dinko Horkaš (21).

A upravo je Horkaš junak pobjede Varaždina nakon gostovanja kod Istre 1961 (1-0) u sklopu 22. kola Prve HNL. Fenomenalno je u 32. minuti skinuo penal Crnogorcu Stefanu Lončaru. Znali smo da Horkaš sjajno brani udarce s bijele točke još iz Lige prvaka mladih, ali ovo mu je prvi obranjeni elver u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Ipak, onaj penal Ramona Miereza u porazu od Osijeka u petak (3-2) nije mogao skinuti.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Varaždinaca

- Imao sam ih par na ruci. Evo, baš kad smo igrali protiv Lokomotive kod kuće. Znao sam gdje će Piva (Josip Pivarić, op. a.) pucati, očekivao sam bombu, ali nije to bio najbolje izveden udarac, a ja sam se prejako bacio u stranu pa je nekako ušla u mrežu. Lončara iz Istre sam također pročitao, ali moram priznati da nije najbolje opalio, pa mi je to olakšalo - skromno će Horkaš, golman na posudbi iz Dinama.

Baš je Horkaš skrivio spomenuti penal. Nakon pregleda VAR snimke utvrđeno je da je srušio Šimu Gržana. Inače, baš Gržan puca penale u Istri, ali valjda ga nije pucao zbog onog nepisanog nogometnog pravila, da penal nikad ne izvodi onaj nad kojim je napravljen prekršaj.

- Za Gržana kažu da je jedan od najboljih izvođača lige. I meni je zabio jedan penal. Čeka do zadnjeg trenutka, gleda gdje će se golman baciti, ali imam i ja svoj stil branjenja penala. Gledam stajnu nogu igrača i čitam gdje će šutirati. Skinuo sam ih puno u Ligi prvaka mladih, potom i u 2. HNL za Dinamo II, a sad konačno i 1. HNL. Iako, najvažnije je da smo mi pobijedili, uopće nije bitno tko je junak. Puno nam znači ova pobjeda jer smo se sad malo odvojili i došli na korak do ostanka u ligi. To me ne iznenađuje, imamo definitivno kvalitetu za ovu ligu.

Horkaš je ponajbolji pojedinac Varaždina ove sezone. Zanimalo nas je prate li ga iz Dinama, čiji je igrač.

- Iskreno, nitko me iz kluba nije zvao, nismo u kontaktu, ali vjerujem da prate. Sigurno me prate. Vraćam se tamo na ljeto po isteku posudbe pa ćemo vidjeti.

Inače, Horkaš je iz Siska, a baš se tijekom onog razornog potresa našao kod kuće. Moraju je spavati u autu s bratom...

- Da, imamo velika oštećenja po kući, kapa dimnjaka mi je pala u krov, pa je sve procurilo kad je kiša počela padati tijekom noći. Onda smo imali i poplavu na katu, ali smo sve nekako na kraju uspjeli sanirati. Ima dosta materijalne štete pa ćemo se na proljeće baciti u veće radove, a na ljeto ćemo mijenjati krovište. Spavali smo u autima. Brat i ja u jednom, mama i tata u drugom autu. Svako malo mi moji javljaju da tamo nešto trese...

Sve to potreslo je Horkaša.

- Baš mi je to bila trauma. Malo sam se maknuo od svega, kad dođem u Sisak, ne spavam doma. Budem malo za vikend, javim se svojima i onda nazad. Ne mogu se tamo opustiti... Nije to dobro za moju profesionalnu karijeru, skreće mi fokus s utakmica. Neka se sve prvo smiri - kazao je mladi golman za kraj.