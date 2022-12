'Penali su sreća, ali moramo ih naučiti pucati kao Hrvati. Moji igrači su bili užasno prestrašeni'

Japanski izbornik Hajime Moriyasu bio je utučen. Kao da mu se srušio svijet.



Smatrate li da ste pukli pod pritiskom kod izvođenja penala? Izgleda da je izvođače uhvatila trema...

- Nismo bili na visini zadatka. Jednostavno nismo mogli pobijediti. Moramo prihvatiti taj rezultat. Mislim da podbacili zbog treme, golman Hrvatske je bio odličan. Igrali smo hrabro 120 minuta. Hrabri su bili i izvođači. Za nas je ovo žalostan trenutaklIgrač. To moramo prihvatiti. Igrači su se trudili i pokazali su koliko mogu dobro igrati na ovakvom turniru. Nadam se da će nastaviti na tom putu. Japanski nogomet dalje će se razvijati.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Što ste rekli igračima prije izvođenja?



- Napravili smo krug i pričali smo, ali ne mogu sjetiti što sam im pričao. Poslije poraza sam im se zahvalio na trudu. Rekao sam im da ovo ne znači da nisu dali sve od sebe. Jednostavno nismo mogli dalje od osmine finala. Pobijedili smo Njemačku i Španjolsku, ali dalje nismo mogli. Naši igrači su pokazali da je počela nova era u japanskom nogometu. Trebaju iskoristiti ovu snagu, a ovaj poraz mora im biti motivacija da sljedeći put pobijede. Moraju se nastaviti razvijati.

Kako ste odredili izvođače?

- Rekao sam im da sami odaberu tko će pucati. Mogli su bolje, ali tako je ispalo. Svi su oni bili pod užasnim pritiskom. Nadam se da će navijači cijeniti njihove napore.

Jeste li igrali na 0:0, koji je plan bio?

- Možete misliti što hoćete i pitati što hoćete“, kazao je japanski izbornik, koji je pitanje očito shvatio kao kritikom. Ali se smirio i nastavio.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Igračima sam rekao da pokušaju da ne prime gol u prvom poluvremenu. Naše tranzicije iz obrane u napad bile su dobre. Inzistirao sam da podignemo posjed lopte, ali protiv Hrvatske ne možete uvijek igrati kako želite. Hrvatska je jaka momčad i ima brzu kontru. I protiv Belgije smo na prošlom SP-u vodili, pa smo izgubili. Jako sam žalostan.

Što mislite da je nedostajalo vašim igračima i igri? Dojam je da su bili jako iscrpljeni…

- Slažem se. Imali smo neke šanse za gol, koje smo mogli bolje završiti. Često smo gubili loptu. Imali smo plan raditi više kontri, povećati posjed. No teško je tako igrati, u takvoj brzini, s takvim sprintevima. To moramo izanalizirati. Hrvatski igrači znali su nas osujetiti, to je moćna momčad, teško je igrati protiv njih.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Japan je opet dobio gol glavom… I to s dosta velike udaljenosti.

- Bio je to jako dobar udarac, pogodio je kut. Odlično je to Perišić izveo. Znalo nam se i prije dogoditi da tako primimo gol. Mislim da smo sada bolji u obrani, prije smo lakše primali golove.

Je li Hrvatska imala sreću ili jednostavno bolje izvode penale?

- I jedno i drugo. Nekad je to stvar sreće, ali treba i vježbati. Treba raditi na poboljšanju. Hrvatski golman je bio izvrstan, on je najzaslužniji za pobjedu Hrvatske. Moramo naučiti lekciju, moramo se poboljšati u izvođenju penala..

