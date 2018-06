Pep demantirao optužbe: Yaya laže i on to jako dobro zna...

Yaya Toure je nakon 10 godina napustio Manchester City, u kojem je tri puta osvojio Premiership. Od kada je "Građane" preuzeo Pep Guardiola, nogometaš iz Obale bjelokosti nije se baš naigrao, a nakon što je napustio klub na kraju ove sezone, optužio je Španjolca da ne voli afričke igrače, odnosno da je rasist.

Pep Guardiola je nakon par dana očekivano demantirao izjave Tourea.

- To je laž i on to dobro zna. Trenirao sam ga dvije godine i on sada nakon odlaska govori o tome. Zašto mi to nikada nije rekao izravno - zapitao se Guardiola.

Ovo je samo nastavak netrpeljivog odnosa između ove dvojice, koji traje još iz dana kada je Guardiola bio trener Barcelone.

No nije ovo prvi put da bivši igrači optužuju Guardiolu. Zlatan Ibrahimović već je ranije optužio Guardiolu da je "beskičmenjak i kukavica" koji ga je izbjegavao.

- Jednom sam ušao u svlačionicu, a ćelavko ispred mene bio je najveći problem. Počeo sam urlati na njega. On je samo stajao i šutio... Ma, to je jedan najobičniji beskičmenjak i kukavica. Jedva čekam da zaigram protiv njega! To me nevjerojatno motivira. O Pepu Guardioli imam najgore moguće mišljenje, on je jako loš čovjek - rekao je tada Ibrahimović

Yaya Toure je u zadnje dvije sezone pod palicom Guardiole sakupio 48 nastupa i osvojio dva trofeja.