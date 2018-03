'Pep je kukavica, nije loš kao trener, ali je odvratan čovjek'

Kontroverzni agent Mino Raiola, koji zastupa zvijezde poput Pogbe, Balotellija, Donnarumme i Ibrahimovića šokantno se obrušio na Pepa Guardiolu zbog sukoba od prije sedam godina!?

- Pep je kukavica i obično pseto, ono što je napravio Zlatanu pokazuje da je nula od čovjeka! Neću reći da je loš trener jer nije, ali je odvratan kao čovjek - rekao je Raiola još uvijek ljut na tretman koji je Ibrahimović imao pod Guardiolom u Barceloni.

- Ibri je rekao da mu se obrati ako mu bilo što zatreba, a onda je prestaO pričati s njim i maknuo ga iz ekipe. Nije se ni pozdravio s njim, kao ni s Maxwellom, koji je isto dobar čovjek. Rekao sam Zlatanu da bi mu bilo najbolje da na Pepovo mjesto na klupi jednostavno parkira svoj Ferrari - nastavio je Raiola pa opisao što se događalo na Wembleyju na finalu Lige prvaka između Manchester Uniteda i Barcelone 2011. godine.

- Tražio sam ga po hodnicima Wembleyja, imao je sreće da me je Galliani, koji je tada bio delegat Uefe, zaustavio i spriječio da mu kažem sve što mislim! On je poput svećenika, traži da učinite sve što vam kaže, a da ne radite ono što on radi... Ako City osvoji Ligu prvaka, to će dokazati da je dobar trener, ali ja s time neću biti nimalo sretan - zaključio je bijesni Raiola.