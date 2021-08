Mislim da ću malo stati. Mislim da ću morati uzeti odmor, vidjeti što sam napravio, rekao je Pep Guardiola o tome što misli nakon što mu 2023. godine istekne ugovor s Manchester Cityjem.

Španjolski je strateg preporodio način igre 'građana' koji su pod njegovim vodstvom stigli do tri naslova Premiershipa, jednog naslova FA kupa, četiri Liga kupa i dva Superkupa, no, nikako da dođu do toliko željenog europskog trofeja. Mnogi mu to zamjeraju i propitkuju njegovu stručnost s obzirom na to koliku svotu novca je imao na raspolaganju u svakom klubu koji je vodio.

Što se tiče pauze, upravo je to napravio prije nego što je 2012. preuzeo Bayern nakon što je napustio klupu Barcelone, a očigledno želi neko vrijeme za sebe nakon godina na Otoku. Bilo kako bilo, ima i planove za nastavak karijere.

- Sljedeći korak će biti reprezentacija, ako bude moguće. Volio bih voditi neku južnoameričku reprezentaciju ili europsku, igrati na Copa America, želim to iskustvo - rekao je za ESPN.

No, do toga još ima vremena, a Pep pred sobom ima novi izazov u vidu odličnog Premiershipa gdje je njegova momčad već izgubila na startu od (1-0), a navijači očekuju i novi iskorak u Europi...