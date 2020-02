Pep oprao Barcelonu i poručio: Ma ostajem u Cityju 100 posto

Žalili smo se na odluku Uefe. Kad vjerujete u nešto morate se za to boriti. Profesionalci smo na terenu, a ne možemo mnogo utjecati na to što se događa van njega. Igrat ćemo najbolje što možemo, imamo mnogo zanimljivih stvari za odigrati. Klub se mora boriti, vjerujem im 100 posto za sve što su dosad napravili i sve što su mi objasnili, rekao je poslije pobjede Manchester Cityja protiv West Hama (2-0) Pep Guardiola.

'Građani' su nakon nokdauna koji im je priredila krovna europska nogometna organizacija odgovorili dobrom igrom. Njihovi su navijači transparentima pokazali što misle o ovoj odluci Uefe.

- Situacija nije završena i čekat ćemo do rješenja. Možemo samo igrati i to je sve što će se dogoditi. Ostajem u klubu bez obzira na sve - objašnjava španjolski strateg.

U sve se umiješala i Barcelona

Mnogo se spominjalo kako bi Guardiola nakon ove sezone, ako ne i prije, mogao napustiti klupu Cityja. 'Njegovu' Barcelonu sad vodi Setien, ali Španjolci su se nadali da bi se Pep mogao vratiti 'na mjesto zločina', dok su Talijani pisali kako mu je mjesto u Juventusu zagarantirano.

U Kataloniji su podržali Uefu u suspenziji Cityja što je malo iznenadilo Guardiolu koji je oštro uzvratio.

- Ne znam špijuniraju li me, ali to nije potrebno. Ako su sretni što su nas suspendirali, kažem predsjedniku Barcelone, pa dajte nam dvije suspenzije. Želim da nam ljudi vjeruju. Zato neka Barcelona ne govori preglasno. To je moj savjet jer su svi uključeni u situaciju. Žalit ćemo se i nadam se kako ćemo u budućnosti igrati protiv Barcelone u Ligi prvaka - zaključio je Guardiola.

Podsjetimo, Uefa je izbacila Manchester City iz Lige prvaka na dvije sezone zbog kršenja financijskog fair playa. Također, moraju platiti kaznu od 30 milijuna eura, a prijeti im i izbacivanje u četvrti rang engleskog nogometa.