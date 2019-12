Pep priznao: Gotovo je! Utrka za titulu? Ma davno smo ispali

Wolvesi su potpuno iznenadili Manchester City u 19. kolu Premier lige. Zaostatak 0-2 pretvorili su u pobjedu 3-2, zabivši tri gola u drugom poluvremenu, a Manchester City tim je porazom zaostao za 13 bodova od Liverpoola. Koji uz to ima i utakmicu manje...

Nakon poraza oglasio se i trener Cityja Pep Guardiola priznavši tešku istinu:

- Liverpoolova prednost prevelika je već neko vrijeme. Nije realno razmišljati o utrci za titulu, ali ne možemo staviti prioritet na ijedno drugo natjecanje jer ako to napravimo sljedeće godine nećemo biti ni u Europi.

Nije oduševljen ni veznjak Bernardo Silva:

- Ovo je užasna situacija i jako frustrirajući prvi dio sezone. Nitko nije očekivao da ćemo ovako puno zaostajati...

Večer je uz to bila puna kontroverzi. Ederson je rano u utakmici zaradio isključenje, no potom je City dobio penal. Raheem Sterling pucao ga je jednom, obranio ga je Rui Patricio, a potom ga je pucao ponovno! Opet ga je obranio Patricio, no onda je Sterling zabio odbijanac. To se dogodilo preko četiri minute nakon što je VAR odlučio da se radi o penalu, a navijači su poludjeli. Dosta im je VAR tehnologije!

- Ovo više nije nogomet! Je**š VAR - orilo se stadionom.