Perez htio 'ubiti' transfer CR-a u Real, na klupi želi samo Moua

Real Madrid se nalazi u velikoj krizi ove sezone, a nakon katastrofe protiv Barcelone (5:1) smijenjen je trener Julen Lopetegui. Bivši predsjednik kraljevskog kluba Ramon Calderon smatra kako je uzrok loših rezultata 'los blancosa' odlazak Cristiana Ronalda:

- Trenutna situacija je prvenstveno posljedica odlaska Cristiana Ronalda. Ne možete zamijeniti igrača koji je zabio 450 golova u devet godina. Očigledna je kvaliteta koja trenutno nedostaje Real Madridu. On je bio više od golgetera, on je nosio cijelu ekipu na svojim leđima, baš kao Messi u Barceloni. Ako ekipa ima problem, tražit će vođu ekipe da to riješi. Real trenutno nema vođu, nema takvog igrača - jasno je poručio Calderon koji je otkrio i detalje odnosa portugalske zvijezde s trenutnim predsjednikom kluba Florentinom Perezom.

- Cristiano je imao težak odnos s predsjednikom od prvog dana. On nije bio njegov igrač...Ja sam dogovorio dolazak Ronalda iz Uniteda u zadnjoj godini mandata i da je mogao, Perez bi zaustavio dovođenje Ronalda - tvrdi Calderon.

I sam je Cristiano u ponedjeljak potvrdio da nije imao dobar odnos s Perezom.

- On me je gledao samo kao poslovnu vezu. Znam da ono što je govorio o meni nije bilo iz srca. Osjetio sam u odnosu predsjednika da me više ne smatra onakvim kakav sam bio godinama. Više me nije gledao istim očima, kao igrača koji je nezamjenjiv u momčadi - rekao je Cristiano.

Otkrio je bivši čelni čovjek momčadi sa Santiago Bernabeua i Perezovu opčinjenost Neymarom:

- Neymar je bio velika Perezova meta i siguran sam da će biti opet. Naravno, morate uzeti u obzir ekonomsku situaciju u klubu koja je dobra, ali nije sjajna. Predsjednik je bio opčinjen potpisivanjem Neymara, htio je za njega platiti 350 milijuna eura, dvostruko više nego Ronalda. Logično da je Portugalac odlučio da ga klub više ne treba te je potražio nove izazove - dodao je Calderon pa se osvrnuo i na cjelokupnu situaciju oko novog trenera Real Madrida.

- Samo je jedan trener kojeg predsjednik stvarno želi, a to je Jose Mourinho - tvrdi bivši predsjednik.