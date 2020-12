Perezu prva pobjeda u karijeri! 'Nadam se da ovo ne sanjam...'

<p>Meksikanac<strong> Sergio Perez</strong> u <strong>Racing Pointu</strong> pobjednik je Velike nagrade Sahira, pretposljednje utrke svjetskog prvenstva formule 1 u kojoj nije sudjelovao svjetski prvak Britanac<strong> Lewis Hamilton</strong> zbog infekcije koronavirusom.</p><p>Perez je na koncu prvog kruga bio na 18. mjestu, ali je zahvaljujući odličnoj vožnji, dobroj taktici ekipa, ali i greškama Mercedesa, stigao do prve pobjede u karijeri. Time je postao i prvi Meksikanac koji je ostvario pobjedu u F1 nakon 1970. kada je to uspjelo Pedru Rodriguezu.</p><p>Drugi je bio vozač Renaulta Esteban Ocon, kojem je to bilo prvo postolje u karijeri, a Kanađanin Lance Stroll zauzeo je treće mjesto za Racing Point.</p><p>- Nadam se da ne sanjam, jer o ovom trenutku maštam već 10 godina. Ne znam što da kažem. Nakon prvog kruga utrka je za mene bila gotova, ali nisam htio odustati. Ove sezone nismo imali sreće, ali mislim da smo danas zasluženo pobijedili - rekao je Perez koji je bez ugovora za sljedeću sezonu.</p><p>- Ova pobjeda mi donosi malo više mira. Ono što se događa nije u mojim rukama. Želim nastavit, ali ako neću voziti iduće sezone, vratit ću se 2022. godine.</p><p>Prepun emocija bio je i Ocon nakon prvog postolja.</p><p>- Plakao sam na cilju. Mnogo emocija mi je prošlo kroz glavu. Bila je ovo teška sezona, nije se uvijek isplatio trud, ali niti jednog trenutka nismo se prestali boriti. Kada malo ljudi vjeruje u tebe važno je da ti vjeruješ u sebe i danas se to dogodilo - kazao je Francuz.</p><p>Umjesto Hamiltona, u Mercedesu je danas sjedio Britanac George Russell, ali nije imao sreće. Bio je korak do pobjede i najvećeg uspjeha u karijeri, ali je osam krugova prije kraja morao u boks zbog probušene gume i na kraju je završio kao deveti.</p><p>U poretku Svjetskog prvenstva Hamilton vodi s nedostižna 332 boda, no borba za drugo mjesto je otvoreno. Bottas je drugi sa 205 bodova, a Verstappen treći sa 189 bodova.</p><p>Posljednja utrka u sezoni bit će na rasporedu sljedeći tjedan u Abu Dhabiju.</p>