Florentino Perez je prije nekoliko mjeseci osnovao Superligu i htio ugrabiti milijune samo za sebe, no ideja mu je propala u samo dva dana. Cijeli nogometni svijet ustao se na čvrste noge i usprotivio se Superligi koja bi nogomet pretvorila u biznis i samo donosila veliki novac eliti.

Nema tko nije tih dana prokleo predsjednika Real Madrida koji je bio među najomraženijim osobama na planeti u tome trenutku, a ništa nije drugačije ni danas. Očito sve radi samo da ga i navijači Reala zamrze.

Naslovnice španjolskih medija pune su njegovog imena, no ovaj put jer je vrijeđao legende Reala! Procurili su transkripti razgovora iz različitih vremenskih perioda, a na njima se jasno može pročitati kako Perez vrijeđa Cristiana Ronalda, Ikera Casillasa, igrače koji su mu osigurali silni novac i trofeje i zbog kojih je i dalje na poziciji na kojoj je. Pred njima i javnosti pretvarao se da ih poštuje i da su u sjajnim odnosima, no istina je bila drugačija. Nju je otkrio dužnosnicima Reala, no nije bio svjestan da će to procuriti van.

- Ronaldo je lud, taj čovjek je idiot, bolesnik. Čovjek bi pomislio da je normalan, ali nije normalan, inače ne bi radio sve što radi. Mendes njemu nije šef. Baš kao što nije ni Mourinhu. Nema nikakav utjecaj. Ni za intervjue. Nema je*ene šanse. Oni su obojica razmaženi tipovi koji ne vide realnost. Da su pametniji, zarađivali bi puno više novca. Govorimo o puno novca kada su u pitanju prava na lik i djelo. Imaju i to lice koje odbija ljude - govorio je Perez, piše Marca.

Udario je i po Ikeru Casillasu. Legendarnog golmana kojeg je otjerao iz kluba 2015. godine.

- Već svi vide da imamo bolje golmane od Casillasa. Jadnik, nema pojma o tome. Bez brige, jako ga dobro poznajem. On je čovjek bez... Daj, nizak je. Također, po njemu se točno vidi kada je u dobrim odnosima s djevojkom, a kada nije. Odsutan je. Kao mali dječak. On je pas koji sjedi u krilu, lutka - pričao je Perez s ostalim dužnosnicima Reala, a razgovor datira iz 2006. godine. Tada očito nije vjerovao da će mu taj 'čovjek bez muda', kako ga je nazvao, donijeti brojne trofeje i odigrati za Real 510 utakmica.

Jose Mourinho bio je Perezova velika želja, a u klub ga je konačno doveo 2010. godine. Zadržao se tri godine, no i za vrijeme mandata je predsjednik Reala sasuo drvlje i kamenje po njemu. Ne znajući da će taj razgovor jednog dana ugledati svjetlo dana. Dotaknuo se i Fabia Coentraa.

- On je još jedan lik koji nema glavu, a Madrid takve brzo pojede. On upravo se*e u gaće, a Mourinho je idiot. Nije da Coentrao ne želi igrati, ali nije normalan. Voza se okolo bez vozačke - govorio je tada bijesni Perez.

Naravno da su ove njegove uvrede na račun legendi uzburkale javnost, a mržnja navijača prema njemu je sve veća.