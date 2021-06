Kultni klub Hrvatski dragovoljac bio je u raspadu, a od sljedeće sezone igrat će u prvoj ligi HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Dragovoljac slavi ulazak u Prvu HNL

"Prije dvije godine u Dragovoljcu vladalo je drugačije ozračje i klub je bio na koljenima. Nagomilani dugovi i loše upravljanje doveli su ga na rub ponora. Međutim, Uprava kluba, na čelu s predsjednikom Marinkom Perićem, izvela je pravo čudo. Dragovoljac danas opet diše punim plućima", napisali su na klupskoj stranici.

Predsjednik kluba Marinko Perić je u HRT-ovom Studiju 4 komentirao cijelu sezonu, povratak u HNL te se dotaknuo dugova i problema u klubu.

- Bez pravih ljudi i jasne vizije nemoguće je napraviti posao. Imao sam podršku ljudi oko sebe i krenuo sam u to jer mi je Hrvatski dragovoljac u srcu - kazao je Perić kojeg je dočekalo 11 milijuna kuna duga.

Kako piše na službenoj stranici kluba, u dvije godine Uprava je uspješno sanirala sva dugovanja.

- Da nisam vjerovao u sebe i klub, ne bih došao ovdje. Duže godina sam ja u klubu i znao sam situaciju. Ja volim i živim za ovaj klub. Dragovoljac je meni ispred svega, to je moja obitelj. Mogao ga je preuzeti samo netko tko voli ovaj klub, nema nogometa bez emocija i ljubavi - rekao je Perić nakon pobjede protiv Rudeša.

Jedan od najzaslužnijih ljudi zasigurno je i trener Miroslav Kuljanac za kojeg Perić ima samo riječi hvale.

- On je vojnik Hrvatskog dragovoljca i dugo je bio u Hrvatskom dragovoljcu prije nego što je otišao dalje, ali se mojom zaslugom vratio. Vjerujem mu i sposoban je - istaknuo je.

Najveći uspjeh kluba bio je u sezoni 1996./97. kada su završili na trećem mjestu, a tada je predsjednik Hrvatskog dragovoljca bio legendarni Stjepan Spajić 'Rođo'. Perić vjeruje kako taj rezultat mogu ostvariti u sljedećoj sezoni.

- To nije preambiciozno. Prošle godine, kad su predviđali da ćemo se boriti za opstanak, dečkima sam rekao da želim biti od prvog do četvrtog mjesta. Kad sam osjetio da bi to moglo biti bolje od četvrtog mjesta, onda sam jurišao na prvo. Od prvog do zadnjeg dana bili smo na prvom mjestu, osim kad nas je pogodila korona i kad smo morali u izolaciju. Tada su nas mnogi prestigli, ali s utakmicom više. Moj cilj je peto mjesto. Ako bude osmo, to je dobro, a ako bude treće, to je super. Nadam se da ću stići svog idola Stjepana Spajića koji je osvojio povijesni rezultat s Hrvatskim dragovoljcem - treće mjesto - poručio je Perić.