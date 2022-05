Perišić i Broz s Interom ostali u utrci s Milanom do zadnjeg kola

Nogometaši Intera ostali su u utrci za naslov prvaka Italije s Milanom, nakon što su u posljednjoj nedjeljnoj utakmici predzadnjeg prvenstvenog kola slavili sa 3-1 na gostovanju kod Cagliarija.

Inter je bio bolji od Cagliarija koji se grčevito bori za ostanak u Serie A, a to je materijalizirao u 25. minuti. S lijeve strane je sjajno ubacio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić, a Darmian je glavom poslao loptu u mrežu. U 51. minuti Lautaro Martinez je postigao svoj 20. ovosezonski gol i udvostručio Interovu prednost. Grčki branič Lykogiannis je "bombom" sa 20-ak metara iskosa s lijeve strane svladao Handanovića i donio nadu Cagliariju u preokret. No, to je svojim drugim pogotkom na utakmici u 85. minuti ugasio Lautaro Martinez.

Perišić i Marcelo Brozović su odigrali čitavu utakmicu za Inter, a Marko Rog je za Cagliari igrao do 56. minute.

Tako je Inter uoči zadnjeg kola ostao na dva boda zaostatka za Milanom koji je na San Siru pobijedio Atalantu sa 2-0.

Vodeći pogodak za "crveno-crne" postigao je Portugalac Rafael Leao u 56. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Francuz Theo Hernandez u 75. minuti, kad je u slalomu od pedesetak metara prošao nekolicinu gostujućih nogometaša, a onda sa 15-ak metara svladao gostujućeg vratara Mussa.

Mario Pašalić je bio u početnoj postavi Atalante, a zamijenjen je u 55. minuti, u kojoj je za Milan u igru ušao Ante Rebić zamijenivši Francuza Oliviera Girouda.

U zadnjem kolu Inter dočekuje Sampdoriju, a Milan gostuje kod Sassuola. Milanu je bod dovoljan za naslov, jer je bolji u međusobnim dvobojima.

Atalanta je sa 59 bodova ostala na osmoj poziciji i prijeti joj izostanak plasmana u neko od europskih natjecanja. U zadnjem kolu bi pobjedom protiv Empolija momčad iz Bergama mogla izboriti i Europsku ligu, ako se poklope rezultati konkurenata koji se nalaze ispred Atalante, a to su Lazio (62 boda), Roma (60) i Fiorentina (59).

Nogometaši Napolija oprostili su se od svojih navijača za ovu sezonu uvjerljivom pobjedom 3-0 protiv Genoe u utakmici odigranoj u nedjelju na stadionu Diego Armando Maradona.

Victor Osimhen je u 32. minuti pogodio za 1-0. Lorenzo Insigne je u 65. minuti realizirao kazneni udarac i postigao svoj posljednji pogodak pred domaćim navijačima prije odlaska u amerčki MLS, kao novi član Toronta. Konačnih 3-0 postavio je Stanislav Lobotka u 81. minuti.

Milan Badelj je bio u početnoj postavi gostiju, ali je zbog ozljede morao napustiti igru već u 24. minuti.

Napoli je sa 76 bodova osigurao najmanje treće mjesto, dok je Genoa sa 28 bodova izgubila sve izglede za opstanak u Serie A. Uz Genou ispada i Venezia koja će odlučivati o tome tko će biti treća momčad koja će preseliti u Serie B, jer će u zadnjem kolu ugostiti Cagliari. Momčad sa Sardinije se može spasiti samo pobjedom. Salernitana, koja ima dva boda više, na svom stadionu dočekuje Udinesea.

Sassuolo je u prvoj nedjeljnoj utakmici u gostima sa 3-1 svladao Bolognu. Gosti su poveli u 35. minuti golom Gianlucce Scamacce. Domenico Berardi je pogotkom u 75. minuti povećao vodstvo Sassuola, a Scamacca je svojim drugim golom na utakmici u 80. minuti donio gostima prednost od 3-0. Jedini pogodak za Bolognu postigao je u sudačkoj nadoknadi Ricardo Orsolini iz jedanaesterca.

Sassuolo nakon ove, 13. pobjede u prvenstvu zauzima 11. mjesto na ljestvici sa 50 bodova, dok je Bologna 13. sa 43 boda.

