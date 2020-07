Perišić ide u United? Inter ga nudi u zamjenu za Sancheza

<p>Što će biti s <strong>Ivanom Perišićem</strong> (31)? Hrvatski reprezentativac je na početku ove sezone otišao na posudbu u <strong>Bayern</strong> na inzistiranje Nike Kovača. Niko je u međuvremenu otišao, ali Perišić se dokazao na Allianz Areni i kupio navijače. Čelnici Bayerna praktički su bili na korak od otkupa njegovog ugovora od Intera, no onda se umiješala korona i pokvarila sve.</p><p>Bavarci su nedavno kupili Leroya Sanea, a to vjerojatno znači da će se Ivan vratiti u Inter po isteku posudbe. Zbog korona virusa, ona je produžena do kraja Lige prvaka gdje Bayern München u osmini finala igra uzvrat protiv Chelseaja (3-0). I opet se postavlja pitanje. Što će biti s Perišićem?</p><p>Antonio Conte ga je otpisao još na početku sezone i ne računa na njega pa je Interu sinula jedna ideja. U Nerazzure je na posudbu došao Alexis Sanchez, oni ga žele zadržati, ali im je preskup. Poznato je još otprije da je United htio dovesti Perišića pa su u Interu otvorili vrata za pregovore i ponudili hrvatskog reprezentativca za čileanskog reprezentativca, piše<a href="https://www.calciomercato.com/news/inter-offerto-perisic-in-uno-scambio-95387" target="_blank"> Calciomercato</a>.</p><p>Doduše, United je htio Perišića još tamo 2017. godine kada ih je trenirao Jose Mourinho pa je pitanje koliko je Ivan sada potreban 'crvenim vragovima' i želi li ga uopće Ole Gunnar Solskjaer.</p><p>On je ove sezone za Bavarce odigrao 31 utakmicu i zabio šest golova uz 10 asistencija. Donio im je iskustvo i prodornost na krilima, ali i ozlijedio se kada je bio u najboljoj formi. Izgubio je zbog toga mjesto u prvoj postavi pa ga opet vratio do kraja sezone. Perke vrijedi 17,5 milijuna eura prema Transfermarktu, što i nije puno za njemačkog diva. Ali problem je što su već iskeširali Manchester Cityju 45 milijuna eura za Leroya Sanea i tako popunili krilne pozicije i pitanje je žele li još prazniti blagajnu.</p><p>Perišić je u Bayernu pokazao da ima još u njemu dinamitu i da itekako ima još dosta toga za ponuditi. A Inter ga više ne želi...</p>