Perišić: Moram odraditi barem jednu godinu s hajdukovcima

Na omiškom gradskom nogometnom stadionu Anđelko Marušić Ferata točno u 16 sati započeo je program dočeka hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Perišića koji je nakon ruskog srebra 2018., s "Vatrenima" osvojio i broncu u Katru.

"Omiški gusar" Perišić na stadion je stigao u pratnji svoje djece Leonarda i Manuele petnaestak minuta poslije. Brojni su ga mještani dočekali uz pjesmu i bengalke okićeni šalovima i kapama na hrvatske kvadratiće te uz brojne zastave.

On im se ispričao na malom kašnjenju, no prije proslave je, kako je rekao, trebao ići u zračnu luku po suprugu i troje djece koji su stigli iz Londona. Naime, prije osam mjeseci supruga i on su dobili malenog Luku kojem je Ivan posvetio osvojenu brončanu medalju.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Među stotinama Omišana koji su došli pozdraviti svog "Vatrenog" bila su i brojna djeca iz nogometne škole NK Omiš. Perišić je odgovarajući na pitanja voditeljice programa rekao da mu je najupečatljiviji dio sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru kada ga je nakon utakmice s Brazilom sin upitao gdje je Neimar, a nakon što mu je on pokazao Leondardo je otrčao na teren javiti mu se. Uplakani Neimar je dječaka pozdravio i zagrlio, a to su zabilježile sve svjetske kamere.

Djeci iz nogometne škole je Perišić opisao kako je sa šest godina počeo trenirati u NK Omišu nakon čega je prešao u Hajduk. Rekao je da je to veliko odricanje s puno treninga, no to mu se na kraju, kako je rekao, isplatilo. Djeci je poručio da svaki dan treniraju i kada im bude teško "da tek onda upru".

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Nemojte odustati i slijedite svoje snove - poručio im je.

Upitan kada će doći u HNK Hajduk Perišić je odgovorio da je odavno sam sebi obećao da će se vratiti u taj klub u kojem je proveo sedam godina.

- To će biti uskoro. Ne znam točno kada. Moram odraditi minimalno jednu sezonu s našim Bilima tako da... Još pogotovo ako osvojimo na kraju, tako da izgori Omiš, Split i cijela Dalmacija - rekao je Perišić koji je druženje završio dijeleći autograme i fotografirajući se sa svojim obožavateljima.

Najčitaniji članci