To je potvrdio i trener Bayerna Hansi Flick.\u00a0

- Ne ra\u010dunamo na Coutinha, Peri\u0161i\u0107a i Odriozolu - rekao je on nakon treninga.

Sva trojica bila su na posudbi, no odmah nakon kraja sezone bilo je jasno da \u0107e se Odriozola vratiti u Real, a Coutinho u Barcelonu. No Bavarci su htjeli zadr\u017eati hrvatskog reprezentativca, no Inter je tra\u017eio puno vi\u0161e od onoga \u0161to su mislili platiti.

I sam Peri\u0161i\u0107 htio je ostati na Allianz Areni, ali sada \u0107e se morati vratiti u Inter. Ali pitanje je koliko \u0107e se tamo zadr\u017eati jer je ve\u0107 svima poznato da Antonio Conte ne ra\u010duna na njega. Uostalom, i pro\u0161le godine ga se rije\u0161io.

Ugovor s Nerazzurima ga ve\u017ee do 2022. godine, no obzirom na odnos s Conteom, Peri\u0161i\u0107 bi u ovom prijelaznom roku mogao prona\u0107i novi klub. Manchester United ga \u017eeli ve\u0107 du\u017ee vrijeme, ali tko god ga \u017eeli dovesti, morat \u0107e isplatiti 15 milijuna eura.\u00a0

On je u Bayernu u godinu dana osvojio Bundesligu, Ligu prvaka i Kup te pritom odigrao 35 utakmica uz osam golova i deset asistencija. Bio je Flickovo pouzdano rje\u0161enje za lijevo krilo, a posebno je blistao u nastavku sezone nakon korone kada je bio nezamjenjiv na lijevoj strani. \u010cinilo se da je to dokaz da \u0107e gotovo sigurno ostati u Bayernu, ali Bavarci zbog krize moraju malo zatvoriti pipu pa nisu pristali na Interove uvjete.

Peri\u0161i\u0107 je igrao za Hrvatsku protiv Portugala i Francuske u Ligi nacija, a sada se vra\u0107a u Inter gdje \u0107e odlu\u010diti o nastavku svoje karijere. No obzirom na predstave u dresu njema\u010dkog velikana, sigurno ne\u0107e manjkati ponuda.

Perišić neće ostati u Bayernu: Nećemo ga otkupiti od Intera

Ne računamo na Coutinha, Perišića i Odriozolu, rekao je trener Bayerna Hansi Flick nakon treninga. Perišić je stigao na posudbu, Bavarci su ga htjeli otkupiti, ali Inter je tražio previše...

<p>Bayern i Hansi Flick su htjeli da<strong> Ivan Perišić</strong> (31) ostane. Ali problem je bila odšteta. Bavarci su se istrošili na Saneu, a kako su, kao i svi klubovi, doživjeli velike gubitke zbog korona virusa, nisu mogli dati ponudu koja bi zadovoljila Inter. </p><p>Bayern je nudio 12 milijuna eura, Inter je htio 15. Jedna strana nije htjela povećati ponudu, druga smanjiti cifru pa je došlo do prekida pregovora. Pa je sada jasno da će se Ivan Perišić vratiti u Inter.</p><p>To je potvrdio i trener Bayerna Hansi Flick. </p><p>- Ne računamo na Coutinha, Perišića i Odriozolu - rekao je on nakon treninga.</p><p>Sva trojica bila su na posudbi, no odmah nakon kraja sezone bilo je jasno da će se Odriozola vratiti u Real, a Coutinho u Barcelonu. No Bavarci su htjeli zadržati hrvatskog reprezentativca, no Inter je tražio puno više od onoga što su mislili platiti.</p><p>I sam Perišić htio je ostati na Allianz Areni, ali sada će se morati vratiti u Inter. Ali pitanje je koliko će se tamo zadržati jer je već svima poznato da Antonio Conte ne računa na njega. Uostalom, i prošle godine ga se riješio.</p><p>Ugovor s Nerazzurima ga veže do 2022. godine, no obzirom na odnos s Conteom, Perišić bi u ovom prijelaznom roku mogao pronaći novi klub. Manchester United ga želi već duže vrijeme, ali tko god ga želi dovesti, morat će isplatiti 15 milijuna eura. </p><p>On je u Bayernu u godinu dana osvojio Bundesligu, Ligu prvaka i Kup te pritom odigrao 35 utakmica uz osam golova i deset asistencija. Bio je Flickovo pouzdano rješenje za lijevo krilo, a posebno je blistao u nastavku sezone nakon korone kada je bio nezamjenjiv na lijevoj strani. Činilo se da je to dokaz da će gotovo sigurno ostati u Bayernu, ali Bavarci zbog krize moraju malo zatvoriti pipu pa nisu pristali na Interove uvjete.</p><p>Perišić je igrao za Hrvatsku protiv Portugala i Francuske u Ligi nacija, a sada se vraća u Inter gdje će odlučiti o nastavku svoje karijere. No obzirom na predstave u dresu njemačkog velikana, sigurno neće manjkati ponuda.</p>