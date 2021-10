Joško Gvardiol prvi je stao pred kamere nakon kiksa Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Slovačka je u Osijeku izvukla remi odigravši 2-2.

- Možemo biti zadovoljni time što smo dali sve od sebe, dali smo maksimum i navijači su to mogli vidjeti. Po ovakvim uvjetima nije bilo jednostavno, noge se brzo umaraju i bilo je teško. Ostaje žal za rezultat, ali zadnja će utakmica odlučivati - rekao je branič Leipziga za Novu TV.

- Imali smo par prilika, u zadnjoj minuti prvog dijela Krama je pogodio stativu. Da je to zabio, više bismo ih stisnuli, ali tako je kako je - dodao je Gvardiol.

Opet je odigrao solidno na stoperskoj poziciji, koju prije ovog okupljanja nije igrao.

- Zadovoljan sam. Iskreno, osjećam se ugodno i s Ćaletom i s Vidom, pružaju mi dosta toga, puno komuniciramo i dosta mi olakšavaju. Volio bih pobjedu, nismo je ostvarili, ali nadam se da ćemo iduću pobijediti - rekao je Gvardiol.

Moramo loviti pobjedu u zadnje dvije utakmice.

- Imali smo mentalitet takav i trenutačno, ali nije išlo. Sad se vraćamo u klubove i mislim da će opet biti dobro kad se skupimo i ostvariti ono što svi želimo - zaključio je.

Ivan Perišić nije bio zadovoljan.

- Bili jesmo bolji, ali na kraju rezultat nije realan. Stvarno smo dominirali od prve minute, par grešaka napravili i primili dva gola u prvom poluvremenu, što se ne smije dogoditi. Poslije smo opet vjerovali, ali nije išlo. Sad sam vidio snimku, pogodio me u petu i to je bilo zaleđe - kazao je Perija.

Pet minuta prije kraja sudjelovao je u akciji iz koje je Nikola Vlašić zabio treći gol, ali poništio ga je VAR zbog zaleđa.

- Dirao sam loptu i u prvom i u drugom pokušaju. Mislio sam da je to novo pravilo, da ne vrijedi, ali suci su rekli da nije to jer Slovak nije vidio loptu - objasnio je Perišić i objasnio:

- Jednostavno je. Dvije utakmice, dvije pobjede i nadamo se plasmanu u Katar. Glavu gore, znamo da smo dali sve od sebe. Nekad ide, nekad ne ide. Ali pozitiva je. Zadnja dva okupljanja ginuli smo, davali sve od sebe i tako treba naprijed.

Što mislite o novim igračima?

- Dobri su, Hrvatska ima lijepu budućnost. Imamo dobre igrače i nema straha.

Luka Sučić debitirao je za A reprezentaciju, dobio je posljednjih nekoliko minuta.

- Sretan sam zbog debija, ali nisam zbog rezultata. Trudili smo se, dali sve od sebe. Nije došlo do pobjede, ali ne smijemo pognuti glave, nego gledati naprijed. Trudili smo se, dali sve od sebe, teški su bili uvjeti. Sve smo dali od sebe, to je to.

Kako je bilo igrati s idolom Modrićem?

- Fenomenalan osjećaj, to sam oduvijek sanjao. Sad mi se san ispunio.

Maltežani i Rusi slijede u studenome. I odluka o mjestu u Kataru.

- Dolaze nam u Split, idemo po pobjedu i nadam se da ćemo uspjeti. Odlična je atmosfera, ima dobrih talenata. Dobra je budućnost pred nama - kazao je Sučić.