Perišić potpisao novi ugovor s Hajdukom! Ali, ima jedna caka koja se neće dopasti navijačima

S jedne se strane spominjalo kako bi Ivan Perišić (35) ipak mogao napustiti Hajduk i otići u neku zvučniju destinaciju, Talijani su govorili o povratku u Inter, ali od toga, barem za sada, neće biti ništa. Hrvatski reprezentativac potpisao je ugovor s Hajdukom do 30. lipnja 2025. godine.

Nakon što je u službenom glasniku objavljena vijest kako je Ivan Perišić produžio vjernost Hajduku sve do 30. lipnja sljedeće godine, navijači Hajduka su se ponadali kako je to znak da će ga i u cijeloj sljedećoj sezoni gledati u bilom dresu. No to može, ali i ne mora biti istina. Naime, istina je da je Hajduk aktivirao klauzulu ugovora koji je Perišić potpisao po dolasku u klub, a o kojoj je i tada bilo riječi te da je ugovorom vezan za Hajduk do kraja sezone koja uskoro započinje.

- Ugovor o posudbi je do 30. lipnja 2024. godine. Ivan će igrati za jedan euro i nema pritiska kad će se vratiti. Naš glavni cilj je sljedeća sezona. Ivan će biti u Hajduku i sljedeće sezone. Dogovorili smo i bonuse za grupnu fazu europskih natjecanja, dogovorili smo i za dva prijelazna roka, i u ljeto i u zimu se može napraviti transfer uz odštetu - kazao je tadašnji predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić.

Naime, kako bi se i jedna i druga strana zaštitile nakon što istekne posudba Perišića iz Tottenhama u Hajduk, odmah je potpisan i novi ugovor koji vrijedi od 1. srpnja ove godine do 30. lipnja sljedeće, s tim da u njemu stoji i klauzula prema kojoj Perišić ostaje na Poljudu sigurno do 29. kolovoza ove godine, a ako odluči otići nakon toga dana, mora isplatiti Hajduku 200.000 eura odštete. Perišić je dakle igrač Hajduka, klub ga može zadržati do 29. kolovoza, ali nakon toga Perišić može otići ako plati navedenu odštetu.

Ništa se dakle revolucionarno nije dogodilo, Hajduk je prema unaprijed postignutom dogovoru nakon isteka posudbe aktivirao potpisani ugovor, a hoće li Perišić aktivirati opciju prema kojoj uz odštetu može otići i kada,to ćemo tek vidjeti.

Hajduk je izgubio prvu pripremnu utakmicu protiv Radomlja (1-0), a trener Gennaro Gattuso najavio je kako im trebaju pojačanja u napadu kako bi sve izgledalo bolje. Perišić je zasigurno početak, a već se duže vrijeme spominje dolazak Edina Džeke (38) i Ivana Rakitića (36) kojima bi Perijin ostanak mogao biti samo dodatna motivacija za dolazak.