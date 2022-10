Perišić uoči Sportinga otkrio zašto je potpisao za Tottenham

Večeras od 21 sat na frankfurtskom Deutsche Bank Parku igraju Eintracht i Tottenham, a uoči utakmice je pred novinarima bio hrvatski reprezentativac Ivan Peršić, koji se osvrnuo na sljedeću utakmicu, ali i razdoblje od dolaska u londonski klub.

- Moramo biti fokusirani svakog dana, naporno raditi i što manje pričati o svemu. U svlačionici znamo što želimo. Prošle sezone dečki su radili dobro, ali nešto im je nedostajalo za veći uspjeh. Sada znamo da je teško i u prvenstvu i u Ligi prvaka, ali s napornim radom možemo ostvariti puno dobroga. Imamo trenera koji je osvajao trofeje u svim klubovima u kojima je do sada radio, voli raditi i pobjeđivati. A to je i razlog zbog kojeg sam ja došao u Englesku. I ja želim pobjeđivati. Sad smo na dobrom putu, moramo samo tako nastaviti - kazao je Perišić.

Nema te pozicije na lijevoj strani koju Perišić dosad nije igrao u karijeri. U Conteovom sistemu 3-5-2 za njega je rezervirano lijevo krilo na kojem igra sjajno, no...

- Bilo je teško na startu. Promijenio sam poziciju nakon mnogo godina i na početku je zaista bilo izazovno. No, bilo je OK. radio sam naporno i sad već dvije i pol godine igram na tom mjestu. Nije loše, ali svakog dana treba raditi da bi se napredovalo - otkrio je.

Za Njemačku ga vežu mnoge uspomene. U Bundesligi je predstavljao Borussiju Dortmund, Wolfsburg i Bayern.

- Lijepo je vratiti se u Njemačku. Tu sam proveo pet godina s tri različita kluba, osvajali smo mnoge trofeje i neću to vrijeme nikada zaboraviti. Ovdje sam dobio i dvoje djece, to je za mene nešto posebno. Lige su poprilično slične, ali u Premier ligi postoji pet ili šest stvarno jako dobrih momčadi. Za mene je to zapravo i jedina razlika između engleskog i njemačkog prvenstva.

Tottenhama je u prošlom kolu izgubio od Arsenala, no već danas ima priliku vratiti se na pobjednički kolosijek.

- Bilo je teško. Nema veze je li to derbi ili bilo koja druga utakmica, kada izgubiš osjećaš se loše. Ali, u sportu je tako, za tri dana već ti dolazi nova šansa za pobjedu. Moramo pokazati da smo protiv Arsenala samo imali loš dan i ništa više. Moramo se pokazati u boljem izdanju, trebat će više trčati i boriti se na terenu. To nismo radili u prošloj utakmici. Pred nama je važna utakmica za prolazak skupine - zaključio je.

