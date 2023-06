Perišić uoči velikog finala: Navikli smo na produžetke, a ja još nisam igrao samo stopera

Onaj poraz od Francuske u finalu Svjetskog prvenstva i dalje boli, ali te rane barem djelomično mogu zacijeliti u nedjelju. Hrvatska reprezentacija će iz drugog pokušaja probati konačno pospremiti trofej u vitrine.

Vatreni u nedjelju od 20.45 u Rotterdamu igraju finale Lige nacija protiv Španjolske koja nas je prije dvije godine izbacila iz osmine finala Eura. Taj susret je zbog korona virusa propustio naš ponajbolji igrač Ivan Perišić. Perija je ovaj put zdrav, motiviran i pun snage za konačni boj na trofej koji mu nedostaje u karijeri.

Neuništivi Perišić dugogodišnji je vođa ove reprezentacije zajedno s Lukom Modrićem i igrač koji nikada ne razočara u velikim utakmicama. Njegova vrhunska izvedba bit će nam prijeko potrebna ako želimo srušiti Španjolce.

- Bit će sigurno teška utakmica. Španjolska ima veznjake koji su najbolji na svijetu, ali kad pogledate naše, naših prvih 11 i onih koji su na klupi, nemamo straha. Znamo da ćemo odigrati dobru utakmicu - rekao je Perišić na posljednjoj press konferenciji uoči velikog finala.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska je pod Zlatkom Dalićem postala kralj produžetaka. Čak šest puta iz sedam pokušaja smo izašli kao pobjednici iz produžetaka, a pobijedila nas je upravo Španjolska. Koliko su naši igrači samouvjereni, pokazala je i Perišićeva gesta na početku produžetka protiv Nizozemske. Pokazivao je suigračima da se smire i da će sve dobro završiti. No, ipak bi bilo super kada bi nas ovaj put lišili stresa i apaurina pa pokušali sve riješiti u regularnom dijelu.

- Pripremit ćemo se na najbolji način. Analizirali smo suparnika, napravit ćemo to ponovno večeras i bit ćemo spremni. Nadamo se da ćemo riješiti utakmicu u 90 minuta, no naviknuti smo na produžetke, u njima se osjećamo moćno. Što se penala tiče, vježbali smo ih i ako dođe do njih bit ćemo spremni. Potrošili smo se u utakmici s Nizozemskom, no puno smo puta dokazali da se možemo vratiti. Ako dođe do produžetaka, bit ćemo spremni - kazao je Perišić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Luis de la Fuente naslijedio je Luisa Enriquea nakon SP-a u Katru i osvježio reprezentaciju pa je tu jako puno novih imena.

- Kostur naše momčadi već je dugo isti. Igramo zajedno već dugo, a Španjolska ima nove igrače. Oni igraju u velikim klubovima, no mi smo dugo na okupu. Osvojili smo srebro i broncu, idemo po ono što nam nedostaje. Protiv Španjolske skoro nitko nije favorit, no jedva čekamo utakmicu - dodao je Perišić.

Hrvatska je u polufinalu protiv Nizozemske igrala u domaćinskoj atmosferi pred 15 tisuća svojih navijača, a u finalu će ih biti još i više.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Čuo sam da su naši navijači pokupovali ulaznice, očekujemo dvije trećine stadiona i podršku. Oni nas guraju. Volim se koncentrirati na utakmicu, ali ne možeš pobjeći od videa s njima. To ti daje motiv više.

Perija je posljednjih desetak godina neprikosnoven na lijevom krilu, a na toj strani je surađivao s brojnim igračima. Protiv Nizozemske je to bio Luka Ivanušec koji je zaigrao na krilu, a Perišić pak na boku.

- Prošao sam kroz karijeru sve pozicije osim stoperske. To ću pred kraj karijere, kad neću moći trčati. Dobro smo surađivali, jako puno smo pričali. Bilo je ok, moglo je bolje, uvijek može."

