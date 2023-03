Perkovac: Cindrić je otkazao. A tko ne bude pratio, neće igrati, taman potjerao i pola ekipe!

Počeli su pristizati i pola sata ranije, kapetan Duvnjak i Marin Šego opravdano su kasnili, ali do večernjeg treninga u Kutiji šibica svi će biti na broju.

Mjesec i pol dana nakon još jednog lošeg rezultata i devetog mjesta na Euru rukometaši su opet na novom početku, s novim ljudima. Indikativno, era Gorana Perkovca krenula je iz Westinove Uvertire. Izborničku će imati u srijedu u Eindhovenu (19:30), gdje nas u trećem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo čeka Nizozemska, najveći konkurent u skupini. Četiri dana kasnije dočekat ćemo ih u Osijeku, gdje bismo željeli potvrditi i prvo mjesto.

- Situacija je izuzetno dobra, imam osjećaj da su dečki nabrijani i da će ove dvije utakmice dati sve od sebe. I ozračje je pozitivno, nešto se očekuje od nas i to mi je drago. Ne bih volio da imamo reprezentaciju od koje se ništa ne očekuje. Drago mi je da smo vratili i neke igrače koji nam mogu pomoći - objasnio je izbornik Goran Perkovac.

Povratnici su Šego, Štrlek, Stepančić, Brozović, ima i novih lica poput desnog krila Šoštarića, mlađih Maraša, Klarice, Načinovića koji su već i bili tu, a ima i hendikepa jer nakon Jaganjca, Martinovića i Šipića otkazao je i Luka Cindrić.

- On je već tjedan dana bolestan, ima visoku temperaturu i liječi se antibioticima. Kada bude fit, opet će biti ovdje. Šipić je ozlijedio zadnju ložu i pauzirat će tri tjedna, ali nisam tip koji se žali na ozljede. Želim da ovaj tim ostane na okupu idućih godina. Samo reprezentacije s kontinuitetom su bile uspješne, a mi to nismo. Ovo su zadnje velike promjene dok sam ja izbornik.

Foto: "Anze Malovrh / kolektiff"

Što možete u dva treninga pripremiti za Nizozemce?

- Sigurno ne puno toga, ali imamo iskusne igrače. Ne moramo učiti Duvnjaka ili Stepančića kako se igra. Radit ćemo na nijansama, nije cilj da bude idealno, nego da dobijemo obje utakmice. Nastojat ćemo spriječiti brzu igru Nizozemaca i ako to uspijemo, siguran sam da ćemo pobijediti.

Obrana?

- Ne možemo sada izmišljati nove. Ja bih rado vratio 3-2-1 jer imamo potencijal za nju, ali tek u siječnju u Njemačkoj. Sada ćemo igrati 5-1 i 6-0 jer to znamo i možemo, pa ako bude trebalo i presing. Bilo bi olakšanje ako dobijemo u Eindhovenu jer onda smo 99 posto prvi.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Nizozemci lete terenom?

- Nemaju širinu kao mi, ali kvalitetni su, puno ih je iz Bundeslige. Igraju možda i najbrži rukomet od svih, niski su rastom. Nastojat ćemo da rješavaju napade s devet metara, tu nisu kvalitetni kao u igri 1 na 1, prolazu. Bolji smo od njih. Izgubili su od Grka, ali suci su navlačili za Grke, a igrali su i bez prvog strijelca Smitsa koji je u prosjeku na 10 golova - govori izbornik kojeg domaći debi čeka u rasprodanom Gradskom vrtu u nedjelju.

- Čuo sam prije pet dana još da je rasprodan. To su moji Slavonci i dat će nam podršku, ali vjerujem da bi puna dvorana bila u bilo kojem drugom gradu.

Inzistirate na hijerarhiji?

- Uvijek sam za hijerarhiju, da se zna tko je mlađi, a tko stariji. U igri je bitno da igrači imaju karakter, pa čak i pod cijenu izvedbe jer ne pobjeđuje 10 najboljih igrača, nego oni koji će se žrtvovati. Ne dopuštam nekakva poskliznuća, tko bude pratio ritam, bit će tu, tko ne, neće, taman potjerao i pola reprezentacije. Ne zanimaju me privatne stvari.

Nas zanima kako ćemo riješiti problem s golmanima, možda odgovor zna novi trener golmana Valter Matošević?

- Razgovarat ćemo puno, moramo ih stabilizirati, da se zna tko je prvi, drugi i treći. Imamo iskusne Šegu i Šunjića i mladog Kuzmanovića zasad. Dosta smo lutali i svi će dobiti priliku - rekao je Valter na kojeg se nadovezao izbornik.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Priča se previše kako ne brane dobro, ne bih se složio s tim u potpunosti. Svi bismo voljeli da imaju 15 obrana svaku utakmicu kao Landin, ali nisu bili na razini zbog obrane. Kada nije dobra, nisu ni golmani. Pa nemoguće da Kuzmanović obrani 28 lopti, a da nije dobar golman!

Veliki dodatak ovoj reprezentaciji bit će povratnik Luka Stepančić. Zadnju utakmicu za Hrvatsku odigrao je u finalu Eura 2020. godina. Konkurencija su mu sada mladi Klarica i Maraš.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Drago mi je opet sjediti i biti ovdje. Razgovarao sam s izbornikom, pomoći ću koliko mogu. U treningu sam od listopada, ali odlučio sam s klubom da s utakmicama krenem u drugom dijelu sezone. Forma je odlična, ali treba mi utakmica. U srijedu sam odigrao skoro cijelu utakmicu u Ligi prvaka i zabio četiri gola to mi puno znači. Iz dana u dan dobivam potvrdu da se sve naplaćuje, da je vrijedilo sve što sam radio. Kad me izbornik zvao, to mi je bio dodatan motiv. Hoću li moći u komadu 30 minuta? Ako treba, moći ću. Kad su kockice na nama, tijelo drugačije radi.

Povratnik nakon dvije godine je i Manuel Štrlek.

U pet minuta smo izbornik i ja riješili sve. Reprezentacija mi je puno dala i moj motiv nikad nije bio upitan. Mandić i Jelinić? Uvijek gledam pozitivno na konkurenciju, neće nedostajati doprinos lijevih krila. Imamo različite tipove i to može samo biti plus, a izbornik će odlučiti.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

