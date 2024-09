Perković: Ništa ne zamjeram igračima, ja sam odgovoran! U ovom trenutku sve je protiv nas

Dinamo je neočekivano izgubio kod Slaven Belupa 4-1 u sedmom kolu HNL-a i tako produbio krizu koja se razvukla i na četvrtu utakmicu.

- Čestitke Slavenu na dobroj utakmici i zasluženoj pobjedi. Moja zadaća je bila pripremiti momčad, očito je da nisam bio uspješan. Odgovornost je samo moja, ništa ne zamjeram igračima. Sam početak utakmice nije bio najbolji, kad smo igrali jednostavno to je bilo dobro, tad smo imali dobre situacije, ali smo zabili samo jedan gol. Ne smijemo primati onakav gol u zadnjoj minuti prvog dijela - rekao je privremeni trener "modrih" Sandro Perković, pa dodao:

- Dobro smo otvorili nastavak, imali prigode, pogodili gredu, pa smo opet dobili nespretan gol za 2-1, to nas je ubilo. I onda smo doživjeli "blackout", poslije toga sam imao osjećaj da više ne možemo spojiti dodavanje. Čestitke domaćinu, želim im sve najbolje u sezoni.

Može li se nakon ove dvije utakmice reći kako "igračima ništa ne zamjerate"?

- Mi smo bili u teškom trenutku ovaj tjedan, i emotivno i psihološki, ali jučerašnji trening je bio jedan od najboljih koji sam vidio, a dugo sam u Dinamu. Fokus na sastanku je bio odličan, sama utakmica, ja im nemam što za zamjeriti, imali smo i više nego dovoljno prilika, ali nismo zabili golove. Očito smo u trenutku gdje je sve protiv nas, sve što nam ide krivo, ide nam krivo. Ne smije nam se dogoditi raspad nakon drugog gola.

Vidjeli smo i neke burne reakcije Petkovića i Ristovskog...

- Svima su živci napeti, nismo u dobroj fazi, pa kad bude nesportski udarac koji se ne vidi, nije jednostavno ne reagirati. Napravili smo u igri neke stvari koje su "abeceda" taktičke pismenosti igrača na ovom nivou, to se ne smije događati. Samo radom možemo to otkloniti. U ovom trenutku je puno grešaka, ali ovo je momčad koja je ušla u Ligu prvaka, sudionici smo najboljeg natjecanja na svijetu. To su karakterni igrači, izvadit ćemo se iz te situacije.

Koliko je na sve utjecao odlazak Sergeja Jakirovića?

- Utjecalo je to, svi smo mi ljudi, svi smo povezani, 13 mjeseci smo bili zajedno dan i noć. I napravili smo velike uspjehe. Ali svi smo profesionalci, nikome ovo nije prvi put, moramo se znati nositi s tim reakcijama. Jučerašnji trening je bio jedan od najboljih otkako sam u Dinamu, sad bih potpisao da sve moje momčadi u budućnosti tako treniraju.

Sad vas čeka utakmica u kupu s Banjolama?

- Treba raditi na psihološkom planu, analizirat ćemo ovu utakmicu. Vidio sam u nastavku puno detalja koji se ne smiju događati na ovom nivou, neke stvari neće biti dio Dinamove igre. Napravit ćemo sve da što prije vratimo momčad na pobjednički kolosijek. U Dinamu je uvijek kad izgubite težak moment, dobro je da je tako, znači da smo uspješni. Siguran sam da je ovo momčad satkana od kvalitetnih i karakternih igrača, ovdje ima pregršt igrača koji znaju kako osvajati naslove, siguran sam da ćemo to napraviti i ove sezone - završio je Perković.