Perrone: Žena mi je Hrvatica, zaljubljen sam u vašu zemlju...

Hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju u petak čeka okršaj protiv Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u Budimpešti. S druge strane bazena bit će bivši vaterpolist Juga i ponajbolji vaterpolist svijeta Felipe Perrone (33).

- Uf, Hrvatska, bit će to teška utakmica, Hrvatska ima najbolje centre, najbolje bekove, najbolje golmane... Oni su super momčad koja je jaka i u pozicijskoj igri i u kontra napadima..., nizao je komplimente na račun hrvatske vaterpolske reprezentacije Perrone u najavi utakmice.

Od kad se vratio u reprezentaciju prije dvije godine Španjolci su se digli, odigrali dva finala i s pravom računaju na dobar rezultat u Budimpešti. No s pravom na pobjedu računa i Hrvatska.

- Ne samo da ih dobro poznajem, to su sve moji prijatelji, s kojima se često čujem, družimo se, u službenom hotelu popijemo kavu kad god stignemo... Meni je svaka utakmica protiv Hrvatske posebna, poseban je osjećaj zaigrati protiv mog Xavija Garcije, protiv Vrlića, Bijača...

Prijateljstva će biti prije i nakon utakmice, no dan prije utakmice i dok ona traje, nema previše razgovora, niti "trash talka".

- Dan-dva prije utakmice ne čujemo se puno, kad odigramo sve će se vratiti na staro, ništa to neće promijeniti...

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U kući Perroneovih navijat će se za - Španjolsku - barem tako tvrdi Felipe, čija je supruga Marija Pecotić s otoka Korčule.

- Marija je kod kuće, siguran sam da će navijati za nas... S Hrvatskom imam puno poveznica, svako ljeto provodim u Hrvatskoj, obožavam hrvatsku kulturu, ma ja sam vam zaljubljen u Hrvatsku, osim naravno onaj dan kad igram protiv nje...

Jedno je sigurno, utakmica će biti jako teška.

- Hrvatska nam može napraviti probleme u svakom segmentu. Mi smo vidjeli u Gwangjuu da možemo igrati protiv njih, ne znam kako će se razvijati utakmica u petak, ali ako se bude igralo na manje golova, to je dobro za nas. Moramo ponoviti utakmicu sa Svjetskog prvenstva i igrati na malo golova, to će biti ključ uspjeha. Mi nemamo kvalitetu kao Hrvatska i Srbija, ali imamo naše sisteme, igramo kolektivno. To je naša prednost - rezimirao je Felipe.

Da će Hrvatskoj biti teško slaže se i Xavi Garcia Gadea (35), bivši španjolski, a danas hrvatski reprezentativac.

- Bolji smo bili od Grčke. U prvoj četvrtini napravili smo razliku, ali ako želimo do finala moramo igrati malo bolje. Puno je primiti 10 golova. Moramo biti koncentriraniji u obrani.

- Zadnje dvije godine Španjolska igra fantastično, igraju jedan od najljepših vaterpola na svijetu. Baš igraju s ritmom, uz presing i zonu. Vidjeli smo koliko smo problema s njima imali u Gwangjuu - rekao je Španjolac Xavi Garcija koji već nekoliko godina nastupa za Hrvatsku.