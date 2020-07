Perry je ve\u0107 imao problema sa zakonom, bio je i u zatvoru. Zbog svog pona\u0161anja izgubio je dvoranu za trening te tim s kojim je trenirao, a nakon pobjede protiv Galla spomenuo je kako \u0107e se smiriti i prona\u0107i ljude s kojima \u0107e mo\u0107i raditi na borila\u010dkim vje\u0161tinama kako bi se mogao fokusirati samo na oktogon. No, to se vjerojatno ne\u0107e dogoditi jer je UFC otpu\u0161tao borce i za manje incidente od ovoga.

Perry kao Conor: Nokautirao je starijeg gospodina u restoranu

<p>Da je ovo napravio u oktogonu i nekom respektabilnom protivniku, ne bi se imao čega sramiti. Ali '<strong>Platinum</strong>' nastavlja pokazivati svoju osebujnu ličnost i izvan oktogona. Nakon što je protiv Galla nastupio bez stožera u kutu, već samo sa djevojkom <strong>Latory Gonzalez</strong> (28) i pobijedio <strong>Galla </strong>(28), napravio je teški incident u jednom restoranu u Teksasu. </p><p><strong>Mike Perry</strong> je počeo vikati u restoranu, a spomenuta ga je djevojka pokušala mirno odvesti van restorana. Prvotno ju je poslušao i otišao izvan restorana, ali se zatim okrenuo i nastavio dobacivati, da bi mu stariji gospodin nešto uzvratio. Na to se revoltirani UFC borac približio i nokautirao starijeg gospodina. Zatim je propisno izvrijeđao Afroamerikanca koji ga je pokušao smiriti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mike 'Platinum' Perry nokautirao starijeg gospodina</strong></p><p> </p><p>Perry je već imao problema sa zakonom, bio je i u zatvoru. Zbog svog ponašanja izgubio je dvoranu za trening te tim s kojim je trenirao, a nakon pobjede protiv Galla spomenuo je kako će se smiriti i pronaći ljude s kojima će moći raditi na borilačkim vještinama kako bi se mogao fokusirati samo na oktogon. No, to se vjerojatno neće dogoditi jer je UFC otpuštao borce i za manje incidente od ovoga.</p><p>Na snimci Perry ima UFC Fighting Island majicu što samo potvrđuje da snimka nije stara, a to bi mu moglo donijeti ekspresni otkaz. Podsjetimo, i <strong>Conor McGregor</strong> (31) je imao sličan incident u jednom pubu, ali <strong>Dana White</strong> mu je progledao kroz prste.</p>