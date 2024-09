Pet dana 'pakla' za Jakirovića: Hajduk mu donio velike muke, Bayern prve strepnje o sudbini!

Navijači Bayerna prije utakmice s Dinamom raznim su transparentima protestirali protiv novog koncepta Lige prvaka. Sad nam je jasno i zašto, navijače njemačkog velikana ne zanimaju utakmice protiv Zagrepčana i sličnih im momčadi. Utakmice bez ozbiljnijeg podražaja, dvoboji u kojima je samo pitanje hoće li suparnicima zabiti šest, sedam ili više komada. A Dinamo ih je dobio devet.

Pokretanje videa... 00:58 Dinamo saznao osam protivnika u Ligi prvaka. Protiv Bayerna i Arsenala vani, Milan u Zagrebu | Video: 24sata/Video

Tuga, šok i razočaranje. Hrvatski prvak opet ruši negativne rekorde Lige prvaka, rekli bismo "vratio se na staro". Na one dane kad su se navijači "crvenjeli" po Europi. A jučer? Iskreno, ništa nam nije bilo jasno. Dinamo je u 90 minuta primio devet golova, uz tri poništena - njih 12!? A da na golu nije bio uvjerljivi Nevistić, moglo je to biti i gore.

Nevjerojatna je činjenica kako Zagrepčani u 90 minhenskih minuta nisu napravili prekršaj za žuti karton, njega je zbog prigovora dobio tek Stefan Ristovski. I da, Dinamo je napravio tek šest prekršaja, dva za penale. Jako skromno za bilo koju profesionalnu momčad, posebice za nekoga tko bi se natjecao s Bayernom.

Sergej Jakirović sa svojom je momčadi živio mirno, od početka priprema (1. srpnja), pa do tog kobnog petka 13. i derbija s Hajdukom (prošlo je točno 75 dana) bila je to - kamilica. Život bez pritiska, sve je išlo kako je trener Dinama to i zamislio. A onda je stigao Hajduk, prvi problemi za Jakira. Nije problem bio ni u porazu, već u igri, načinu kako su se "modri" predstavili protiv Splićana.

Muenchen: Razočarani igrači GNK Dinamo nakon izgubljene utakmice protiv Bayerna 9:2 | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamu je nedostajalo više želje, više hrabrosti, sad je pak to sve - drugačija priča. I poslije Hajduka krenuli su problemi. Jakirović je poslije kiksa (1-1) u Rijeci sad upisao dva teška poraza, sad ni on više ne spava mirno. Nitko se u Dinamu poslije jučerašnjeg poraza nije javno oglašavao, ali jasno je kako nisu svi (pre)zadovoljni radom trenera.

Jakirović je u samo pet dana, od Hajduka do Bayerna, bitno zakomplicirao svoj život na Dinamovoj klupi. Ma da je samo "pao" Hajduk, većina bi Dinamovih navijača treneru oprostila težak poraz na Allianz Areni, sad je to sve puno teže. Hajduk se nije smio dogoditi "modrima", a o "devetki" u Münchenu ne treba ni raspravljati.

Dinamo je u velikoj krizi, Jakirović još jaše u svom sedlu. Do kad? E to je pitanje za milijun eura. Članovi izvršnog odbora se sastaju, pričaju svakodnevno, ni njima ni predsjedniku Zajecu ovaj poraz nije dobro sjeo. I da, trener Dinama (tko god on bio u tom trenutku) se nakon ovakvog debakla treba zapitati, rakrstiti sam sa sobom radi li sve za interes kluba.

Hajduk i Bayern su prošlost, a u svlačionici Dinama (pa i među navijačima) sve je manje smijeha. I dobrog raspoloženja. Hrvatskom prvaku sad je svaka domaća utakmica "biti ili ne biti", a Liga prvaka je ionako za "velike dečke".