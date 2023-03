'VATRENI' AS POD POVEĆALOM

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Sudjelovao je u izgradnji šampionskog Milana, no klub je za to potrošio 300 milijuna eura na odštete. Šimić je prozvao omladinsku školu Dinama da ne daje dovoljno reprezentativaca, a uz to su pioniri i kadeti treći u ligi

Klub je u sigurnim rukama, rekao je Dario Šimić odmah na početku.