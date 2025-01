Petar Sučić je sve dogovorio s Interom! A talijanski velikan sada mora 'slomiti' Dinamo...

Petar Sučić (21) jedan je od najboljih igrača Dinama i mladić na kojem se 'modri' nadaju jednog dana zaraditi milijune. A taj dan mogao bi doći jako brzo.

Nema ga od studenog prošle godine zbog ozljede metatarzalne kosti i neće ga biti do veljače, a njegov izostanak poprilično se osjetio na rezultatima Dinama koji su bili katastrofalni u završnici jesenskog dijela sezone. Nema ga na terenu, ali sve je veći broj klubova koji ga želi dovesti. Oduševio je sve partijama u Ligi prvaka i navukao interes Borussije Dortmund, ljetos ga je htio i Como koji je nudio devet milijuna eura, što su 'modri' glatko odbili, a hrvatski reprezentativac posljednjih dana je sve bliže potpisu za milanski Inter!

Foto: Jacek Szydlowski/Forum

Sučić je dogovorio sve s talijanskim velikanom i sada im je preostalo poslati punudu u Maksimirsku 128 koja će zadovoljiti čelnike kluba.

- Inter je postigao dogovor s veznjakom zagrebačkog Dinama Petrom Sučićem. Trebao bi se priključiti momčadi u lipnju, uoči Svjetskog klupskog prvenstva. Trenutno su u tijeku pregovori između klubova o visini transfera, a još se razgovara - napisao je Fabrizio Romano.

Svjesni kako će interes samo rasti njegovim povratkom na teren, talijanski prvak želi ga odmah kupiti pa na Maksimiru ostaviti do ljeta. Sučić na Transfermarktu vrijedi 12 milijuna eura, a to je iznos ispod kojeg hrvatski prvak neće ići. Obzirom na njegov ogroman potencijal, sjajne partije u Ligi prvaka, ali i status hrvatskog reprezentativca, jasno je da 'modri' neće biti jeftini u ovome poslu jer ovakvi igrači su na cijeni. Spominje se iznos oko 15 milijuna eura plus bonusi.

Sučić na stolu ima mnogo ponuda, njegovu dolasku i dalje se nadaju u Comu, ali to više nije realna opcija. Bez obzira na to što su u Comu spremni financijski parirati moćnijim i bogatijim klubovima, hrvatski reprezentativac želi u sredinu u kojoj će se boriti za trofeje, u klub u kojem bi mogao napraviti ozbiljniji igrački iskorak. U njemu vide igrača koji bi mogao stasati u svjetsku klasu i nositi klub u sljedećim godinama. Već dvaput 'pazarili' su na Maksimiru i nisu se razočarali. Dobili su igrače svjetske klase, Matea Kovačića i Marcela Brozovića koji je ostavio ogroman trag na Giuseppe Meazzi pa se nadaju da će veliki trag ostaviti i Sučić čiji je cilj prvo osvojiti naslov s 'modrima' pa se onda upustiti u najveći izazov karijere.

Zagreb: DInamo ostao bez pobjede nad Monacom | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sučić se rodio u Bugojnu pa se u tamošnjoj Iskri i zaljubio u nogomet. Vrlo brzo prešao je u Zrinjski pa je potom već 2022. godine potpisao za Dinamo. Ostao je na posudbi u Mostaru gdje ga je vodio Sergej Jakirović pa se vratio pretprošle godine u Dinamo gdje je vrlo brzo postao jedan od najboljih igrača.

Do sada je skupio 60 nastupa, zabio pet golova i četiri puta asistirao. Posebno se istaknuo u Ligi prvaka gdje je zabio Monacu i Slovanu, veliki interes vlada za njime, a ljetos su 'modri' odbili ponudu Coma od devet milijuna eura. Svjesni su i oni tada bili da će za svog dijamanta vrlo brzo moći potraživati dvostruko veći iznos, a to se vrlo brzo i obistinilo nakon što je zablistao u Ligi prvaka i postao hrvatski reprezentativac. Već sada je jasno da će ga hrvatski klub prodati za obilat iznos.