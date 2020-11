Peternac računao na čak sedam 'zagrebačkih fakina', Krizmanić je zabio i za slavlje u Münchenu

Dinamo je prije osam mjeseci slavio protiv Bayerna, plasirao se u četvrtfinale juniorske Lige prvaka. A od tih klinca sada su u kadru bili Gvardiol, Franjić, Josipović, Šutalo, Krizmanić, Jurišić i Svržnjak...

<p>Korona je proteklih dana 'posjetila' Maksimir, pa je hrvatski prvak bitno oslabljen dočekao austrijski Wolfsberger. Zagrepčani na klupi nisu imali Zorana Mamića ni Damira Krznara, dok u kadru za ovaj dvoboj nije bilo ni Livakovića, Stojanovića, Theophilea, Ivanušeca, Petkovića, Tolića... I tako su 'modri' klupu za pričuve popunili raznim klincima...</p><p>OK, dok su Dinamovi navijači već upoznati s igračkim kvalitetama Robbieja Burtona ili Josipa Šutala, Renato Josipović je već dulje vrijeme treći golman, pa je većinu modrih fanova zanimalo tko su to Roko Jurišić, Luka Jelenić, Tomislav Krizmanić ili Ivijan Svržnjak. Na koncu nitko od ove mlade četvorke nije dobio priliku odigrati ni minute, ali ovi će klinci dugo pamtiti dan kada su po prvi put u karijeri sjedili na klupi Dinama u europskoj utakmici.</p><p>Idemo redom, Dinamo je prije nešto više od osam mjeseci napravio veliki podvig, njihova juniorska momčad plasirala se u četvrtfinale juniorske Lige prvaka svladavši Bayern u Münchenu. Ta je generacija odmah prozvana i 'Zagrebačkim fakinima', a čak njih sedmorica su u četvrtak konkurirali za ogled protiv Wolfsbergera.</p><p>Dapače, Joško Gvardiol i Bartol Franjić već su 'poznate face' u prvoj momčadi Dinama, obojica su protiv Austrijanaca odigrali svih 90 minuta, a od 'Zagrebačih fakina' na klupi su bili Josipović, Šutalo, Jurišić, Krizmanić i Svržnjak. Od svih tih 'golobradih dječaka' za utakmicu protiv Bayerna nije konkurirao tek 20-godišnji Luka Jelenić.</p><p>Tomislav Krizmanić (rođen 21. travnja 2001.) bio je jedan od junaka tog dvoboja, mladi je veznjak tada i zabio Bayernu za 2-2, kasnije bio precizan i u raspucavanju penala. No, Krizmanić je nešto duže u prvoj momčadi Dinama od Jurišića, Svržnjaka i Jelenića, on je u siječnju bio i na zimskim pripremama Dinama u Rovinju dok je još trener bio Nenad Bjelica.</p><p>Ivijan Svržnjak (rođen 2. kolovoza 2001.) je napadač druge momčadi Dinama, ove sezone u drugoligaškom društvu ima osam nastupa (bez golova), a u Dinamo je stigao u srpnju 2017. godine iz Slaven Belupa. Roko Jurišić (28. rujna 2001.) je pak zanimljiv lijevi bek, jedan od ponajboljih igrača u generaciji 'Zagrebačkih fakina', pa je malo nejasno zbog čega je početkom krajem prošle, ali i početkom ove sezone bio u sjeni Damjana Daničića. </p><p>Luka Jelenić (rođen 24. svibnja 2000.) je klasični stoper, u Dinamu je već punih 10 godina, prošao je sve selekcije 'modrih', a iza sebe ima i 14 nastupa za drugu momčad Dinama u drugoligaškom društvu. Svi su ovi 'klinci' ovoga puta zbog korone dobili priliku biti na klupi u Europskoj ligi, no vrlo brzo će neki od njih, baš kao Gvardiol i Franjić, biti 'gurnuti u vatru'. </p>