Peterostruki svjetski prvak bio u čudu zbog pjesme Hrvata, a sve su 'zakuhali' - organizatori

Trenuci prije dolaska na veliku scenu, odlično raspoloženi Romeo Grbavac čeka početak pjesme kako bi krenuo na binu na Svjetskom prvenstvu u pikadu. Legendarni John MacDonald ga je najavio, a onda je s zvučnika krenula pjesma. Eye of the tiger!? Da, mnogi od nas obožavaju Rockyja, ali to je pjesma koju već dugi niz godina za ulaz koristi bivši svjetski prvak Raymond van Barneveld koji se odmah javio na društvenim mrežama.

Očito ga je zasmetalo što je Romeo ušao na 'njegovu' pjesmu, bilo je to nešto poput onog kad današnji borci u kavez ili do ringa uđu uz taktove Wild Boysa kao što je to svojevremeno radio Mirko Cro Cop Filipović. Jednostavno, ne, nije u redu. No, i na Romeovom smo licu primijetili čuđenje, ali nije hrvatski pikadist dao da mu pjesma omete njegov trenutak. A znao je da to nije ona pjesma koju je odabrao jer nam je u intervjuu najavio kako će do ploče ući uz Baby Lasagnu i taktove Rim Tim Tagi Dim.

Igrao je Grbavac jako dobro, ali mu to nije pomoglo jer je njegov protivnik Callan Rydz odigrao maestralno i s čudesnim prosjekom tri strelice, kao i postotkom izlaznosti od 60 posto s 3-0 u setovima otišao u drugo kolo gdje ga čeka Martin Schindler. Pokazao je Romeo da je spreman za velike domete, bacio je prosjek od 97 s kojim bi pobijedio 90 posto protivnika u prvom kolu, ali ne i Engleza koji je odigrao jedan od najboljih mečeva u zadnjih nekoliko godina.

Foto: Hrvatski pikado savez

Pred njim je sad Q School i prilika da osigura mjesto među najboljim svjetskim pikadistima, a onda iduće godine do bine dođe uz pjesmu koju je zatražio. Kako doznajemo, pjesma je bila uredno prijavljena i dogovorena, a organizatori su na svoju ruku umjesto Baby Lasagne pustili Survivor. Bilo kako bilo, daleko od toga da je to presudilo meč, ali 'podiglo je prašinu' u pikado svijetu pa je i zaslužilo objašnjenje. A bit će prilike da Romeo na binu dođe s onim što on kaže, ali i govori ispred ploče. U posljednja dva mjeseca odlično je krenuo, ali mnogi će tek čuti za Romea Grbavca.