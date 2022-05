Petko nakon dvije asistencije: Kako me prezentiraju u javnosti nije nešto što me treba zanimati

Bruno Petković (27) odigrao je odličnu utakmicu kao starter u pobjedi Dinama protiv Osijeka (3-0) pred 13.901 gledateljem kojom su "modri" napravili veliki korak prema naslovu prvaka. Do kraja prvenstva ostala su dva kola, a razlika je četiri boda u odnosu na Hajduk.

Napadač Dinama nije zabio, ali je imao dvije asistencije. Je li ona prva, za gol Mislava Oršića, najljepši potez karijere?

- Imao sam tijekom karijere jako dobrih poteza i velikih utakmica. Ali u svakom slučaju, drago mi je što sam doprinio momčadi. Rezultat mi je uvijek bio primaran, moji golovi toliko i ne. Bilo bi lijepo da zabijam više, ali ja sam tu u funkciji momčadi - rekao je Petko.

Odgovorio je Dinamo na Hajdukovu rukavicu izazova pobjedom istim rezultatom, a Petković je pružio izvrsnu partiju baš u trenutku kad je, prema formi u posljednje vrijeme, igrao ispod očekivanja navijača.

- Ni u navodno najtežim trenucima ove sezone... Uopće ne želim komentirati medijske napise ni išta drugo. Tu sam u momčadi koja je prva u prvenstvu. Koja će, kako sad izgleda, osvojiti naslov. To kako sam prezentiran u javnosti nije moja stvar i nije nešto što me treba zanimati. Trebam se fokusirati kao što sam se u periodu u kojem mi igre nisu bile na nivou onoga što očekujem od sebe. Ali maksimalno radim na sebi i radit ću i dalje. Nadam se da će rezultati to i pokazati.

Koji je bio glavni motiv protiv Osijeka?

- Nije bilo lako. Počeli smo sezonu 1. srpnja, duga je, puno utakmica... Europsko proljeće još jednom, gdje smo se pokazali kao jako dobri. Nije lako, pogotovo jer se zadnjih godina nismo nalazili u ovoj situaciji, osigurali bismo prvenstvo i puno ranije. Ali momčad je odgovorila na pravi način i nije bio potreban dodatni impuls. Svjesni smo situacije, protivnika, derbija. Tu su bili i navijači koji su nam dali podršku i prije utakmice, kroz tjedan, mogu im samo čestitati.

Prije Hajduka ide gostovanje kod Šibenika.

- Svjesni smo što nam ta utakmica nosi, u slučaju pobjede naslov prvaka. Jedini način kako možemo dalje napredovati je da držimo ovu razinu koncentracije i angažmana, sigurno kvalitetom možemo doći do izražaja - zaključio je Petković.

Drugi gol zabio je Dario Špikić i dobio ovacije prilikom izlaska iz igre.

- Osjećaj je predivan, prvi put ovo doživjeti... Prelijepo je bilo, presretan sam. Puno smo se mučili tijekom sezone, ali svi znamo što je Dinamo i to smo htjeli pokazati u ovoj utakmici. Došli smo do zida, cijela momčad reagirala je odlično i presretni smo zbog ove pobjede. Udarac Čeberka za drugi žuti? Ne boli me, sve je u redu - kazao je bivši igrač Gorice.

Luka Menalo, koji je povratnik nakon ozbiljne bolesti, zabio je za 3-0 na novu lijepu asistenciju Petkovića.

- Fantastična utakmica od prve do zadnje minute, konstantan pritisak i zaslužena pobjeda koja je mogla biti i uvjerljivija.

Najčešće ulazi oko 70. minute, a ima na dresu broj 70. Je li to neki dogovor s trenerima?

- Ako će ovako ulaziti svaki put, odmah potpisujem!

Je li ovo najbolja Dinamova utakmice sezone?

- Možda čak i je. U ovako prekrasnom ambijentu koji smo svi dugo čekali. Ograničili smo protivnika na minimum, baš odlično. Fenomenalno.

Koliko je utakmica u Šibeniku zamka?

- Slavlje je prisutno, ali zbog pobjede u derbiju, zbog velikog koraka koji smo napravili. Vjerujem da u svlačionici znaju da još nije gotovo i da nas tek čeka utakmica u kojoj možemo postati prvaci - zaključio je Menalo.

