Petko: Tata rekao da ću zabiti? Da ga slušam češće... Oršić: Ako sad ne prodamo Livija, nećemo!

Bila je neka polukontra, izašli smo, Niksi mi je dao i kad sam pogledao, vidio sam Petka na povratnoj, samo sam mu htio ostaviti. Top je završilo, rekao je Mislav Oršić.

On je, kao i strijelac Bruno Petković, ušao s klupe i donio izjednačujući gol Hrvatskoj protiv Brazila u 117. minuti, a "vatreni" su prošli na penale u polufinale!

- Penal? Imao sam veliku želju zabiti gol na SP-u. I ovo brojim, uzet ću si i ovo. Sretan sam stvarno - dodao je Oršić.

- Kad pogledamo utakmicu i kad vidimo, vidjet ćemo kakvu smo momčad dobili. Borili smo se, nismo odustajali, i u produžetku smo dobili.

Što mu je rekao izbornik kad je ulazio?

- Da igram lijevo, haha. Tko dalje? Ma neću razmišljati. Argentinci? Neka odigraju svoje pa ćemo vidjeti.

Igrači iz HNL-a riješili utakmicu?

- To je pokazatelj da i naša liga ima dobrih igrača na koje se može osloniti. Ja ću ostati sigurno, a ako Livija ne prodamo sad, nećemo nikad, haha - zaključio je Oršić.

Petković: Iskočio bih iz svoje kože

Presretan je bio i strijelac Bruno Petković.

- Ne znam, iskočio bih iz svoje kože. Ne mogu ovo opisati. Najvrjedniji gol u mom životu.

Otac je ranije danas rekao da će zabiti ako uđe.

- Jakov to uvijek kaže. Da ga češće slušam, možda bi bilo bolje - nasmijao se.

Penali?

- Livi nam to olakša kad obrani na početku, odmah je lakše. Normalno da je drama i grč, ali tolika vjera u momčad, toliki karakter. Ova momčad može jako puno toga

Livaković: San? Ha?

Livaković je teško dolazio do riječi.

- San? Ha? A je, je. Borili smo se 120 minuta kao i zadnju utakmicu. Hvala Bogu pa smo dobili na penale i idemo dalje - rekao je junak hrvatske pobjede.

Brazilci?

- Ne znam, na vrhuncu su, odlična momčad. Pojedinci prije utakmice govorili su da igraju najbolji nogomet, i mislim da i jesu najbolji. Ali borili smo se, ostavili srce na terenu i prošli. Baš jesmo! Nismo odustajali, vidjeli ste Luku kod 0-0, htjeli smo zabiti gol. Što brže smo igrali i isplatilo se.

Majer: Osjećaj koji nisam imao nikad u životu

- Nemam komentara. Kad je pogodio stativu, proradio je osjećaj koji nisam imao nikad u životu, još sebi ne mogu noći. Čestitke cijeloj momčadi, ovo smo zaslužili i možemo još dalje - kazao je Lovro Majer.

Penal?

- Iskreno, nije se smanjio gol. Svi koji smo pucali prvu i drugu utakmicu, možda je to iskustvo iz Rusije, biti miran i hladan. Svaka čast Liviju, svi smo bili zajedno

Što je rekao Dalić na poluvremenu produžetaka?

- Rekao nam je da moramo vjerovati dalje, vjerovali smo i isplatilo se. Zato nas i ima 26 i možemo biti ponosni što smo napravili. Zasluge bih dao nama, mi smo ih skratili u dosta segmenata. Livi je sigurno obranio dvije-tri velike šanse. Napravili smo čudo, još ne mogu vjerovati.

- Idemo po finale, utakmicu po utakmicu. Idemo probati doći u finale, dati sve i poginuti. Ako se sve posloži, možemo i osvojiti - zaključio je Majer.

Kovačić: Ne mogu, ovo je strašno

- Ne mogu, ovo je strašno. Znali smo da možemo, vjerovali smo, ali ipak je to Brazil. Znaš da će biti teško, primiš gol onako u ne znam kojoj minuti. Hvala cijeloj Hrvatskoj što je uz nas, ovo je za njih - rekao je Mateo

Opet penali?

- To smo mi, to nas opisuje. Karakter, nema odustajanja kad je teško i to smo opet pokazali. Moćni Brazil, a mi smo bili pri našoj igri. I kad smo gubili, opet smo pokušavali i zabili. A ovo dalje... Emocije su prevelike. Prvo odmoriti glavu pa ćemo vidjeti što dalje - dodao je.

- Svjesni smo da je slavlje veliko, ali mi smo tu došli da ostanemo do kraja i evo nas, tu smo. Ništa još nismo napravili, dat ćemo sve od sebe da našoj lijepoj zemlji pružimo još veće stvari - zaključio je Kovačić.

Kramarić: Rijetko plačem, ali...

- Ne znam što bih rekao, nevjerojatno. Prvo što mi padne na pamet, rijetko plačem, ali dogodilo se to na terenu. Ponovilo se nešto otprije četiri godine, protiv Brazila... San snova! Imamo još dvije utakmice, ali što se tiče današnje utakmice, nevjerojatno - rekao je Andrej Kramarić.

Povratak?

- Neopisivo. Ne mogu naći riječi kojima bih to objasnio. Ući u polufinale, ostati do kraja najvećeg turnira. Presretan sam zbog obitelji, hrvatskog naroda, atmosfere...

Hrvatska?

- Vjerojatno cijela Hrvatska gori, i Hrvati izvan Hrvatske. Rekao bih neponovljivo, ali izgleda da se ponavlja. Još da bude malo sreće pa da možda odemo do kraja.

HRVATSKA JE U POLUFINALU: POGLEDAJTE ANALIZU UTAKMICE

Najčitaniji članci