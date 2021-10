Prije samo mjesec dana jedna skupina bivših igrača Cibalije odigrala je jednu tradicionalnu malonogometnu utakmicu u Koprivnici, tamo je s nama bio i Mladen Bartolović. Ma iako se Bartol malo 'ubucio', i tamo je na terenu podsjetio na svoje najbolje dane, priča nam legendarni trener Mile Petković.





Mladen Bartolović, jedna od najvećih nogometnih ikona Cibalije i vinkovačkog nogometa, ima ozbiljnih zdravstvenih problema. No, uz njega je odmah stala obitelj, prijatelji, bivši suigrači i treneri, pa i navijači Cibalije. I svi žele samo jedno, da se Mladen Bartolović sve prije vrati "normalnom životu".

- Sve znam, od prvog dana pratim njegovu zdravstvenu situaciju, Mladen ima tešku bolest, a njegov brat dogovorio je operaciju u zagrebačkom Merkuru kod najkvalitetnijih europskih i svjetskih stručnjaka u tom pogledu. Čuo sam se s njim prije operacije, poslao mu poruku, puno se i naplakao razgovarajući s njegovim bratom - priča nam Mile Petković, pa dodaje:

- Ma ja vam na "malog" Bartola gledam kao na svoje dijete, a roditeljima je najgore kada mu djeca imaju problema sa zdravljem. Kažem, poslao sam mu poruku, Bartol je već pobijedio u puno ozbiljnih utakmica, pobijedit će on i u ovoj priči. Ma svi me zovu proteklih dana, javili su mi se i Jakirović, Brkljača, pa čak me i Sertić zvao iz Saudijske Arabije, svi ga vole i obožavaju.

Znači, Bartolović je još prije samo mjesec dana briljirao na haklu?

- Baš tako, podsjetio me na one dane kada je kao igrač Zagreba odigrao svoju najbolju sezonu u karijeri, kada je na kraju i proglašen najboljim igračem lige, osvojio i Žutu majicu. Ma da, malo se 'ubucio', ali i dalje je eksplozivan kao loptica, tako da je ova priča sa zdravljem za sve koji ga znaju bila veliki šok. Ali Bartol je pozitivac, očekujem da će sve biti OK, a svi prijatelji će mu biti na raspolaganju.

Sjajnog nogometaša prisjetili su se i navijači Cibalije koji su u Nuštru poslali poruku: "Bartole, pobjeđivao si ti i puno veće frajere, ne sumnjamo da ćeš predriblati i ovoga"...

- Stvarno lijepa gesta, svaka im čast. Mladen je stvarno izvrstan dečko, nije niti pio niti pušio, ali nitko ne može znati što u životu donosi sutra. Srećom, uz sebe ima sjajne ljude, pa i kuma Marija Lučića koji mu je cijele dane na raspolaganju.

Mile Petković je uvjeren kako će se Mladen Bartolović brzo vratiti normalnom životu, ali i na nogometne terene...

- U Županji će se 5. studenoga obilježiti 140. godišnjica od nogometa u Hrvatskoj, ali i stota godišnjica tamošnjeg kluba. Tamo će nastupiti veterani HNS-a, Humane zvijezde i Selekcija veterana Vukovarsko-srijemske županije kojoj ću ja biti izbornik. I da, ja 5. studenoga među svojim veteranima računam i na Mladena Bartolovića - završio je Mile Petković.