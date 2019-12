Petković: Da nisam nogometaš onda bih vjerojatno bio glumac

Puno me stvari zanima, ali nogomet je uvijek broj jedan. Da nisam nogometaš, možda bih bio glumac. Mislim da bi me to privlačilo, rekao je napadač Dinama i Vatrenih Bruno Petković (25) za HRT.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Petković je gostovao u emisiji 'Klub 7' pa među ostalim rekao:

- Život mi se okrenuo od trenutka kad sam potpisao za Dinamo. Nadao sam se i pozivu u reprezentaciju, radio sam na tome. Nisam bio ljut kad nisam bio pozivan. Na meni je samo da radim, da se pokažem, a rezultati neka govore za mene - pričao je napadač kojeg u srijedu navečer u Maksimiru čeka Guardiolin Manchester City, u zadnjem, 6. kolu C skupine Lige prvaka.

Kraju polako ide godina koja je za Petkovića bila - fantastična:

- 2019. je zasad jedna od najboljih godina u mojoj karijeri, a vjerojatno i u životu. Jako puno ciljeva sam ostvario i jako puno sam ih zacrtao za dalje. Slobodno vrijeme? Volim izaći s društvom, na piće i večere, ali često sam doma. Volim privatnost svog doma. Volim gledati filmove, serije... - rekao je Petković za HRT.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: