Petković debitira u Areni na klupi Zagreba: Pišem i parole po zidu u svlačionici za igrače

Nakon tri tjedna nastavlja se rukometna Liga prvaka. Na polovici natjecanja Zagreb ima dva boda, još iz drugog kola protiv Aalborga, što je ispod očekivanja i šanse za prolaskom skupine nisu prevelike. Velimir Petković tu je da promijeni stvari koliko se mogu počevši od Magdeburga, koji u srijedu dolazi u Arenu (18.45).

Petko je debi odradio u hrvatskom prvenstvu protiv Poreča pa poveo momčad u Maribor na petodnevne mini pripreme.

- Sedam dana razgovaramo o Magdeburgu, jedva i ja čekam utakmicu. Igračima govorim da su oni bitni, da će oni ideje i zamisli sprovesti u djelo ili neće. Mogu ja govoriti da smo sve napravili, ali kad počne utakmica, ja sam sa strane, a igrači na terenu. Aktivan sam 60 minuta kao i oni i nastojim motivaciju i želju prenijeti na njih.

Zagreb: Konferencija za medije rukometnog kluba Zagreb uoči utakmice 08. kola Machineseeker EHF Lige prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prije tri tjedna Zagreba je teško stradao u Magdeburgu (24-36), što je bilo previše i za Andriju Nikolića. Magdeburg dolazi nakon, za njih neuobičajenog, teškog stradanja u Melsungenu (23-31), kolo ranije izgubili su i od Kiela (28-29). U Ligi prvaka, osim Zagreba, pobijedili su samo Kolstad.

- Pratim ih i znam od prije i bio sam oduševljen njihovim načinom igrom, a rekao bih da su već malo i pročitani. Nemaju ni toliko širok roster. Nedostaje im šuter koji bi odmorio Magnussona i Kristjanssona, koji se puno troše u igri 1 na 1. Magnussona znam od prije pet godina kada je još bio u Danskoj, sada je jedan od najboljih na svijetu, ima sve. Malo su koristili Damgaarda, Webera su uklapali u sustav, on pomogne kojim golom. Lagergren je znalac, top igrač, ali nije iznenađenje izgubiti u Kielu ili u našoj, kako su je prozvali, skupini smrti Lige prvaka. Protiv Melsungena nisam znao za koga da navijam jer sada će se doći vaditi u Arenu. Ali ako i napravimo senzaciju, teško je očekivati da isto napravimo protiv Nantesa u idućem kolu.

Jeste li analizirali prvu utakmicu u Magdeburgu?

- Igrali smo strašljivo prvih 10 minuta i kad su se prilike otvarale, išli smo bez energije i to je bio lak plijen za njihove golmane. Igračima sam to pokazivao na videu. Njihov trener Wiegert, koji se razvio u jednog od najboljih u Europi, zna da ćemo ih pokušati iznenaditi jer ako kažem da ćemo ih pobijediti, to bi bilo preoptimistično. Nećemo se prilagođavati jer imamo i mi stvari da ih iznenadimo. Njihovo brzo kretanje ćemo nastojati zaustaviti kretanjem, ali tražim od igrača da nikad ne ostaju jedan na jedan nego da osjećaju sigurnost sa strane, da računa na pomoć.

Koliko ste uvježbali obranu po vlastitom guštu?

- Pričao bih bajke kada bih rekao da je super. Sve će se vidjeti na utakmici, radili smo na detaljima, razgovarao sam sa svakim igračem. Očekujem od mog Gojuna da s drugom energijom dođe sutra na utakmicu, on je moj igrač i mora djelovati na igrače do sebe. Drago mi je da smo probudili Walczaka, s njim i Trivkovićem možemo dobiti snažan srednji blok. Neće prolaziti lagano, a ako prođu, neka osjete da nije lagano. Ne smijemo nasjedati na njihove izolacije koje rade s pivotima.

Zagreb: RK Zagreb - RK Poreč, Paket24 Premijer liga, Liga A, 10. kolo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zdravstveni karton?

- Srna je opet osjetio kvadriceps i na današnjem ćemo treningu vidjeti situaciju. Ako ne bude danas spreman, neće igrati. Faljiću treba još deset dana, ali imamo rješenja i ako Srna ne bude mogao.

Kako će to izgledati u napadu?

- Najvažnija je taktička disciplina, da Kos zna što i kada radi, da je to šut, da ne pogađa stranu s golmanom. Nema šutanja samo snagom, nego i glavom. Kavčič nam je jako važan i vidjet ćemo ga sutra na svim pozicijama.

Planirate li revitalizirati Radojkovića, koji je skupio tek nekoliko minuta u sedam kola?

- Dvaput smo razgovarali, rekao mi je da ima ponuda, a ja da pričeka da ga vidim. Rekao mi je da treneri nisu računali na njega i da ga je to psihički bacilo unatrag, da ne zna što je pogrešno radio, a onda sam mu ja također rekao što sam vidio na dva treninga da i jest pogrešno. No dat ću mu šansu jer sigurno jer Klarica treba odmoriti i ako me uvjeri da on to može, imat će drugi tretman u klubu. Svržnjak? Ovo su još preteške utakmice da ga gurnemo u vatru - kaže Petko uz efikasan završetak.

- Volio bih pobijediti iznad svega. Već sam napisao i parole u svlačionici na zidu za igrače, ikad nikoga nisam precijenio, ali ni podcijenio. Trebamo pokazati zašto igramo u Zagrebu.