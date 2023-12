Petković: Ja sam Hajduku dao vjetar u leđa... Kaneko: Bruno bi bio velika zvijezda u Japanu!

U Maksimiru je danas održan Media day, još jedno druženje igrača i novinara. Medijima su na raspolaganju bili Sergej Jakirović, Takuro Kaneko i Bruno Petković. Dinamovi navijači dugo su zazivali povratak Petkovića, a s njim su odmah došli i bolji rezultati.

Pokretanje videa ... Cerade na maksimirskom terenu | Video: Hrvoje Tironi/24sata

- Imponira mi ta pažnja. Cilj svakog igrača je da se osjeća bitno i bude važan kotačić. Možda smo navikli na jedan tip igre kad sam ja na travnjaku, pa razumijem napadače koji su igrali kad me nije bilo. Vjerujem da je ono što smo pokazali moglo biti puno bolje. I kada sam ja bio na terenu i kada nisam - rekao je Bruno Petković, pa nastavio:

- Definitivno sam naučio neke stvari dok nisam mogao biti na terenu. Lakše je igrati nego gledati sa strane kad nemaš utjecaja. Shvaćam i frustracije gledatelja. Bila je ovo jedna jako dugo jesen, puna uspona i padova, ali sve što se dogodilo do sada završilo je u dobrom smjeru. Jako smo zadovoljni i ovo nije mala stvar.

Sada stiže Hajduk...

- Dočekat ćemo spremni derbi. Zaslužili smo više od onoga što smo dobili, bit će jako teška utakmica. Protivnik je na prvom mjestu, puni su samopouzdanja i imaju manje za izgubiti od nas. Imamo veća očekivanja i nadam se utakmici otvorenog garda. Prije svega, igraju jako dobro. Dao sam im vjetar u leđa tim promašenim penalom, ušli su u pozitivan niz i to ih drži tamo gdje jesu. Jako su dobra momčad, puno su se pojačali. Bit će otvoreniji i spremni za natjecanje.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ipak, prvak će na kraju biti...

- Dinamo.

A kako se Petković osjeća, je li umoran od ove polusezone?

- Osjećam se jako dobro, to pokazuju i moji GPS rezultati koji su bolji nego proteklih godina. OK, možda i ne u usporedbi s nekim trkačima, ali su bolji u odnosu na moje prijašnje rezultate. Naša polusezona? Bilo je uspona i padova. Bilo je teško žonglirati između pritiska i očekivanja, na koncu smo se dobro iznijeli to sve i jako dobro će nam doći odmor.

'Svejedno mi je s kim ćemo dalje igrati'

Što zapravo nosi nedjeljni derbi, potencijalna pobjeda "modrih"?

- Pobjeda bi nam dozvolila jako miran period priprema. Ugodnije će biti otići s pobjedom u sljedećih mjesec dana do nastavka prvenstva. Ima još puno bodova i sve je moguće. Nije ovo utakmica koja rješava prvenstvo, do kraja ima još 19 kola, puno je to bodova, ali prioritet nam je pobjeda.

A ima li Bruno kakvih želja uoči ždrijeba Konferencijske lige?

- Nemam nikakvih favorita. Nemam ni nekoga koga želim izvući, niti nekoga koga bih volio izbjeći. Neka dođe tko dođe, bit ćemo spremni za svakog suparnika - završio je Petković.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Takuro Kaneko je na druženju bio nerazdvojan od svog prevoditelja Kena Sulimanovića.

- Bilo nam je teško izboriti ovaj prolaz, pao nam je veliki teret s leđa, ali smo uspjeli prezimiti u Europi. Prvi dio europskih kvalifikacija nisam imao prilike pokazati sve što znam i mogu, tako da mi je drago što sam u nastavku europskog putovanja dao doprinos pozitivnim rezultatima Dinama - kaže Takuro Kaneko koji je vrlo brzo postao miljenik Dinamovih navijača:

'Svjestan sam veličine ovog derbija'

- Ne znam hrvatski jezik, pa ne mogu pročitati sve što se o meni piše u vašim medijima. Opet, osjećam podršku navijača, vidim da me podržavaju na tribinama, to mi jako puno znači i zahvalan sam im na tome. Zbog toga želim u svakoj utakmici dati sve od sebe, odužiti im se na takvoj podršci. Opet, bez obzira što ne znam jezik i do mene dolaze neke informacije, pa kao cijela momčad osjećam odgovornost prema navijačima, suigračima i rezultatu.

A je li Kaneko svjestan rivaliteta između Dinama i Hajduka, svega onoga što nosi nedjeljni derbi?

- Da, jesam! Svjestan sam veličine ovog derbija, a Hajduk nam je i glavni konkurent u borbi za naslov prvaka. Igrao sam prošlu utakmicu u Splitu, osjetio o kakvoj se momčadi radi na suprotnoj strani. Ipak, mi tu utakmicu nismo bili dobri, možemo i moramo biti puno bolji.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Već ste dobili nadimak "Šuriken iz Saitame", kako vam se on sviđa?

- Haha, nemam problema s time, ako vas to veseli, zovite me tako - nasmijao se Kaneko.

'Moj ugovor? Ne znam ništa o tome'

Ima li u japanskoj ligi još igrača za Dinamo?

- Ne bih o imenima, ali japanski nogometaši su brži i niži, puno igrača igra u ligama petice, tako da svakako kod nas ima još igrača koji bi bili pojačanja za Dinamo. Koja je razlika između hrvatske i japanske lige? Hrvatski su nogometaši fizički snažniji i viši, pa takve nedostatke moram neutralizirati brzinom i tehnikom.

A bi li neki igrač Dinama mogao danas biti zvijezda u japanskoj ligi?

- Bruno Petković!

Jeste li već s Dinamom raspravljali o budućnosti? Hoće li "modri" otkupiti vaš ugovor?

- Nismo još išli tako daleko u našim razgovorima, ali možda se nešto o tome pričalo s mojim agentom, ne znam. Opet, tu sam na posudbi do kraja sezone, ima još puno vremena za takve stvari - završio je Kaneko.