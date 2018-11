Petković kao Ronaldo! Škarice Lokomotivi su potez sezone

Dinamo i Lokomotiva igraju derbi kola, a Modri su već u 16. minuti poveli i to na kakav način. Eurogol je to bio Brune Petkovića! Kada Damian Kadzior ubaci loptu u peterac, to je već pola gola, a ovu drugu polovicu nevjerojatno je odradio napadač Dinama.

Ubacio je Poljak iz slobodnjaka, a u petercu ju je dočekao Petković te atraktivno zabio škaricama, desnom nogom. Bio je to gol kao što je zabio Cristiano Ronaldo, baš golčina za uživati. Golove kakve zabijaju baš oni pravi španeri, nogometni romantičari.

Kadzioru je ovo već osma asistencija u dresu Dinama. Jer kako bi rekao veliki Toni Kukoč, 'koš usrećuje jednog čovjeka, a asistencija dvojicu!'

Ovo je sigurno gol kola, ako ne i cijele sezone. Uživajte!

