Petković: Moj je gol petom bio teži nego što izgleda na snimci

Bruno Petković u četvrtak je postao novi junak hrvatskog nogometa. Protiv Mađarske stigao je do šestog nastupa u kockastom dresu, a do sada na svom kontu ima četiri gola. U ključnoj kvalifikacijskoj utakmici u pohodu na Europsko prvenstvo 2020. godine, Petković je izmaltretirao obranu Mađarske, na kraju ih počastio s dva gola. A sve pred očima skauta velikih europskih klubova, pa i snimatelja Barcelone Erica Abidala.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Lijep je osjećaj, trenutno živim prelijepe dane svoje karijere. Dugo sam ostao budan poslije utakmice, nije mi bilo lako zaspati, ali nisam dugo spavao. Kako se osjećam? Malo umorno, ali odradio sam ujutro regeneraciju i teretanu, pa je sve OK. Spreman sam za daljnje izazove - kaže Bruno Petković, pa priznaje:

- Da, pogledao sam oba pogotka na snimci, zanimalo me kako je to ispalo. Gol petom? Iskreno, bilo je to puno teže napraviti, nego kako mi to izgleda na snimci. Lopta je išla polako, čak malo iza mene, ali sam dobro reagirao. Drugi gol? A čim sam iskoristio onaj kiks mađarskog braniča, znači da sam na neki način i očekivao njegovu pogrešku. Ma prezadovoljan, dva gola za reprezentaciju se pamte.

Zanimljivo, Petković nije puno puta u karijeri zabijao po dva gola na jednoj utakmici (za Dinamo samo jednom, u rujnu 2018. godine u pobjedi 5-3 protiv Intera).

- Istina, i baš sam zbog toga gladan golova, želim biti još bolji, zabijati što više. Iskreno, ja nikada u seniorskoj karijeri nisam zabio hat-trick, a protiv Mađarske je bilo prilike za to. Možda sam mogao u drugom poluvremenu biti još agresivniji, više tražiti taj treći gol, ali zadovoljan sam i svojom i partijom cijele momčadi.

Vi ste u kratkom periodu postali jedan od najvažnijih hrvatskih reprezentativaca, kako je igrati 'rame uz rame' s igračima Barcelone, Real Madrida, Bayerna, Liverpoola...

- Ma ovo je reprezentacija, tu nema više ili manje više pojedinaca, bitni su svi. Odlična smo klapa, vidjelo se to i protiv Mađarske na terenu. Tako moramo i nastaviti, kvalifikacije nisu još gotove, idemo i u Wales odraditi dobar posao, osigurati taj nastup na Europskom prvenstvu.

Hrvatska je i u rujnu imala 'dupli program', pa nakon sjajne predstave u Slovačkoj, razočarala protiv Azerbajdžana. Plašite li se da se i ovoga puta ne dogodi nešto slično?

- Ne, ne plašim se toga nimalo. Vjerujem da smo i mi sami nešto naučili na svojim pogreškama, pa da ćemo u Walesu biti na visokoj razini. Svi smo željni igre i dokazivanja, a u Cardiff putujemo puni samopouzdanja, u prilično dobroj formi. Nema razloga da i tamo ne pružimo jako dobru predstavu.

Po medijima se piše kako ste se u svlačionici dogovorili i kako će se kvalifikacijski dvoboj protiv Slovačke (16. studenoga) odigrati na Poljudu...

- Iskreno, to mi je prvi glas, ne znam je li tko uopće u svlačionici pričao o tome. Ma gledajte, atmosfera na Poljudu je bila fantastična, stvarno je bilo užitak igrati, bili smo nošeni fanatičnom pjesmom s tribina. Zahvaljujem se svim navijačima što su došli u tolikom broju na utakmicu, što su nam priredili atmosferu za pamćenje. Ali, doista o ovoj priči oko Slovačke i Poljuda ne znam ništa - završio je Petković.