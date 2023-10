Petković trenira s momčadi, za Goricu bi trebao biti spreman

Napadač Dinama i hrvatski reprezentativac Bruno Petković (29) od utakmice s Astanom praktički nije normalno trenirao. Podsjetimo, bilo je to još tamo 21. rujna, a od tada je, nezaliječen, nastupio u porazu protiv Hajduka (1-0) gdje nije mogao odigrati više od 45 minuta te u reprezentativnom dresu u porazu protiv Turske (1-0) gdje je odigrao 29 minuta.

- Nema smisla da se Bruno muči, nije pravi, nije spreman, mislim da ću ga pustiti kući. Iznenadio me svojom željom, svaka mu čast na tome, ali nije spreman i bespotrebno ga trošim. Jučer da je zdrav, on zabije gol. Imamo Belju i Musu, dva zdrava igrača, a on nek ostane doma, liječi se i bude spreman za klub. Žao mi je što sam ga uopće uveo, nije to moja praksa, ali gubiš i uzmeš u obzir želju igrača - rekao je izbornik Dalić prije utakmice protiv Walesa.

A trener Dinama Sergej Jakirović je prije okupljanja govorio da bi njegovom napadaču pametnije bilo da odmori. To se dogodilo samo djelomično i - prisilno.

- Bruno je bolje, sutra se javlja u reprezentaciju, napravit će magnetsku rezonanciju, vjerujem da neće biti smetnje. Volio bih da to preskoči, vidjeli smo u derbiju, postojalo je tada 15-20 posto mogućnosti da obnovi ozljedu, to se i dogodilo - rekao je trener Dinama. Ako nije 100 posto spreman, nadam se da će biti pametniji te da neće igrati - rekao je tad Jakirović.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

A sad iz Dinama stiže vijest kako - Bruno normalno trenira te bi navodno trebao biti spreman već za utakmicu protiv Gorice. Što se tu točno dogodilo je pitanje. Je li čudotvorna Marijana Kovačević iz Beograda oporavila hrvatskog reprezentativca ili pak se Bruno nekako oporavio sam ili će, iako je to u najmanju ruku čudno, nastaviti 'vući ozljedu'. Govorilo se o rupturi mišića, o pauzi od tri tjedna, pa i o pogoršanju ozljede, a bilo kako bilo, Petko bi trebao biti u kadru za Goricu.