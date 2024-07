Petković više nije 'na akciji', istekla mu je klauzula, ali to ne mora značiti da ostaje u Dinamu

Bruni Petkoviću istekle su sve klauzule, a on je i dalje važan dio Dinamove momčadi. Opet, navijači Dinama ne mogu tek tako odahnuti, moguće je i da Petković do kraja ljetnog prijelaznog roka napusti Maksimir. Petkovićeva je klauzula do 15. lipnja iznosila dva milijuna eura, do 15. srpnja svatko ju je mogao aktivirati za 2,5 milijuna eura, a od danas Dinamo može pregovarati i odlučivati o transferu.

