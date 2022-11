Petra, Donna i Ana oduševile klince: Možemo proći Njemice

Loše vrijeme pokvarilo je planove da se Dječji dan uoči susreta Hrvatske i Njemačke u Billie Jean King Cupu održi na riječkom Korzu, no i u dvorani Zamet, gdje je ta priredba na kraju prebačena, atmosfera je bila odlična. Djevojčice i dječaci iz riječkih teniskih klubova s veseljem su dočekali priliku da s našim tenisačicama prebace loptu preko mreže, uz zajedničke fotografije i mnogobrojne autograme.

Tako je susret doigravanja za najviši rang ovog natjecanja dobio još jednu dimenziju, dan uoči službenog izvlačenja kada će izbornici Iva Majoli i Rainer Schuttler otkriti karte i objaviti sastave za mečeve u petak (početak u 16 sati) i subotu (14 sati). Bit će to prvi susret naše reprezentacije u ovom natjecanju pred domaćom publikom još od 2008., godine kada je u tadašnjem Fed Cupu debitirala Petra Martić, u ovom trenutku naša vodeća tenisačica. Istina, to nije bilo u travanjskom susretu protiv Srbije u zagrebačkom Domu sportova, posljednjem nastupu reprezentacije u Hrvatskoj, no svejedno je itekako pozvana da odgovori na pitanje koliko je našim tenisačicama od tada nedostajao nastup nacionalnog sastava kod kuće:

- Sigurno da nam je jako nedostajalo, a vjerujem i svim ljubiteljima sporta. Dugo je prošlo od tada. Ja sam bila Petrinih (Marčinko, nap. a.) godina kad sam debitirala i sigurno da smo sve uzbuđene što ćemo u petak i subotu igrati pred domaćom publikom nakon toliko godina - rekla je Petra.

S njemačkom reprezentacijom naše tenisačice imaju vrlo lošu bilancu, jer su izgubile u sva četiri prethodna međusobna dvoboja. Je li sada pravi trenutak da se tradicija prekine?

- Mislim da će ovaj susret biti idealna prilika za to. U jako smo dobrom sastavu, sve smo u sastavu, u dobroj formi. Uz domaću publiku i dobru atmosferu u našem timu možemo doći do pobjede.

Njemačka je u Rijeku došla bez polufinalistice Wimbledona Tatjane Marije, no Martić i dalje smatra da je suparnik jak.

- Njihova najbolja igračica je i dalje Jule Niemeier. S Marijom ili bez one su jako dobar tim. Imaju jako dobru kombinaciju u paru, što je važno ako će to odlučivati. Nisu nimalo bezazlene, moramo ih uzeti s velikom dozom respekta i dati sve od sebe da prođemo.

Koliko bi vam značilo da dvorana bude puna, da vam gledatelji daju vjetar u leđa ako nešto krene po zlu?

- To su čari ovakvih natjecanja koje nemamo često priliku igrati. To bi nam sigurno pomoglo i podiglo nas. Nadam se da će tribine biti pune, da će ljudi biti glasni i pomoći nam u ostvarivanju pobjede - zaključila je Petra.

Izvlačenje parova bit će u četvrtak s početkom u 13 sati u Guvernerovoj palači u Rijeci.

