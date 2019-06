Petra, glavu gore! Uz probleme si stigla do uspjeha karijere...

Dok sam bila ozlijeđena, vjerovala sam da su najbolje godine preda mnom. Moraš vjerovati, jer to je sve što imaš u tom trenutku. Ako u to ne vjeruješ, onda si gotov! Stvarno volim tenis i nisam mogla prihvatiti da ću morati završiti karijeru na taj način. Napunila sam se pozitivnim mislima i vjerovala da me čeka mnogo lijepih trenutaka na teniskom terenu. Kad vjeruješ i naporno treniraš, sve ti se na kraju poklopi.

Tako priča Petra Martić, tenisačica koja je prije samo dvije godine bila na rubu odustajanja. Imala je problema s kralježnicom, točnije dijagnosticirana joj je hernija diska. Morala je pauzirati gotovo godinu dana. Imala je 26 godina i malo je tko vjerovao da se može vratiti vrhunskom tenisu, da može doći tamo gdje je uvijek sanjala.

Došla je blizu tog sna, na korak od polufinala Roland Garrosa, ali nije išlo. Mlada Čehinja Marketa Vondroušova pobijedila je našu tenisačicu 7-6, 7-5 i prošla u svoje prvo polufinale na Grand Slamovima. Martić je i u ovom meču pokazala kakav je samo borac. Gubila je u drugom setu 3-5, Čehinja imala meč lopte, no kao i cijeli život, uporna i bez predaje, vratila se u meč. Nažalost, ponestalo je koncentracije.

Fantastičan Roland Garros iz snova morao je završiti, ali nadamo se da to nije kraj sjajne Petre koja igra tenis života. Ovo je sigurno neće pokolebati jer će bezbroj puta tijekom života pokazala koliki je borac. To može biti samo pouka za daljnju karijeru u kojoj, prilično smo sigurni, neće nedostajati uspjeha. Uz ovakav mentalitet nema te loptice koja ona ne može vratiti. Bilo to životne, bilo to one na terenu...

Od kalvarije do zvijezda

Na prvom turniru nakon povratka, na 25k Challengeru Santa Margherita di Pula, Petra je došla do titule, da bi potom zaredala još dva polufinala i jedno finale u Njemačkoj. A onda je uslijedila nova bajka, u Indian Wellsu, koji se zove petim Grand Slamom sezone, došla je do četvrtfinala, a potom iz kvalifikacija izborila osminu finala u Roland Garrosu i Wimbledonu. I bajka je krenula. Ove sezone ima najviše pobjeda na zemlji, živi sezonu iz snova. Petra - zemljana kraljica!

- Volim zemlju jer odgovara načinu na koji igram. Volim igrati s puno spina, volim igrati skraćene lopte, a to sve dobro funkcionira na zemlji. Volim igrati i na tvrdoj podlozi, ali mučila sam se na početku sezone, nisam mogla pronaći pravi ritam na treninzima, pa se to odrazilo na rezultate. Od Charlestona se sve promijenilo i sad proživljavam najbolje trenutke u karijeri - kaže Petra.

Foto: BENOIT TESSIER

Ovogodišnjim nastupom u Roland Garrosu stigla je do rankinga karijere, ušla je među 25 najboljih tenisačica svijeta i na pariškoj zemlji zaradila više od tri milijuna kuna! I zato, Petra, svaka čast. Jer, ne tako davno, Petra je nastupala na Futuresima vrijednima nekoliko tisuća eura, daleko od blještavila reflektora i silne pompe. Neosporne kvalitete za Petrin povratak i sjajan tenis, koji opet igra, ima i 27-godišnja bivša tenisačica Sandra Zaniewska. Ništa tu ne bi bilo čudno da Poljakinja nije mlađa od Petre. Što ih čini posebnima na WTA Touru. Ona već više od godinu dana putuje s Petrom u ulozi trenerice, ali ne samo to...

- Ona mi je velika podrška. Vjeruje u mene kao nitko drugi. Čak i onda kad i ja mislim da ne mogu pobijediti u nekim mečevima, ona je tu i uvjerava me da ja to mogu. Ako imam problema s tijelom, ona će me masirati, ako nema kondicijskog trenera u blizini, ona će napraviti program vježbi. Uz mene je svaki dan, 24 sata dnevno, dajući sve što može za moju karijeru - iskazala je svoju zahvalnost Petra Martić.

Jabučni ocat je ključ svega

Trenerica joj je od Australian Opena 2018., a Poljakinja je bila i njezin spas na početku sezone kada je Petru mučila misteriozna bol u trbuhu. Zbog toga je prekinula i s treninzima, a bol se pretvorila i u očaj sve dok Zaniewska nije pokazala svoje liječničke sposobnosti. Nekoliko sati tražila je na internetu neki lijek s kojim bi izliječila svoju štićenicu i našla je rješenje.

- Govorila mi je, 'Daj mi bilo što, ne mogu više izdržat'. Bila je tako očajna. Otrčala sam u trgovinu po jabučni ocat i donijela joj ga sljedeće jutro da popije. 'Idemo, popij to', rekla samo joj. Osjećala se puno bolje na terenu, a bol je napokon nestala. Pomislila sam, 'tooo, idemo u igrati u Dubai'. Pa mi uopće nismo kupile karte za Indian Wells jer smo mislile da ga neće ni igrati - rekla je Zaniewska za službenu stranicu Roland Garrosa.

Foto: Reuters

Petra i Sandra su dobitni tandem. Nakon silne kalvarije, ozljeda i neigranja, naša Dućanka stigla je do rankinga karijere. Ne treba nositi gorčinu zbog poraza od Vondroušove, sigurni smo da će ovakvih prilika u budućnosti biti jako puno. Od ponedjeljka će na WTA ljestvici biti 24. na svijetu što joj je najbolji plasman u karijeri.