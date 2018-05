Petra Martić uvjerljivo preko Kuznjecove u 2. kolo Madrida

Naša najbolje rangirana tenisačica Petra Martić plasirala se u drugo kolo jakog turnira iz Premier Mandatory serije u Madridu. U prvom ženskom meču na terenu Arantxe Sanchez Martić je bez većih problema svladala Ruskinju Svetlanu Kuznjecovu, 28. igračicu na WTA listi, sa 6-4 i 6-2 za sat vremena i 20 minuta.

Kuznjecova, dvostruka Grand Slam pobjednica, prošle godine je u Madridu igrala polufinale, no ove sezone propustila je prvi dio do Indian Wellsa pa još hvata formu. Martić, koja je pomalo iznenađujuće ispala od Kirsten Flipkens na startu Rabata prošlog tjedna, ovaj je susret, a posebice drugi set, odradila sjajno.

Petra Martic takes out Svetlana Kuznetsova 6-4, 6-2 at @MutuaMadridOpen!



Punches ticket into second round. pic.twitter.com/cNbwm0NSJO