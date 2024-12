Petra Sučića fotografirali u društvu Marija Mamića. Izvor za 24sata: 'To je slučajan susret'

Petar Sučić jedan je od najboljih igrača Dinama i mladić na kojem će 'modri' jednog dana zaraditi milijune. Nema ga već neko vrijeme zbog ozljede metatarzalne kosti i neće ga biti do kraja godine, a njegov izostanak poprilično se osjeti na rezultatima Dinama koji su katastrofalni u posljednje vrijeme.

Dok se hrvatski reprezentativac oporavlja za nastavak sezone, jedna fotografija na društvenim mrežama podignula je popriličnu buru među navijačima Dinama. Naime, Sučića su u jednom zagrebačkom hotelu fotografirali u društvu Marija Mamića, sina bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića.

Kako doznajemo, njih dvojica slučajno su se sreli. Nogometaš Dinama posjetio je svog menadžera Tomislava Živka koji je spavao u istom hotelu, a kada je išao platiti parking, ugledao je Mamića koji mu je prišao i potom su kratko porazgovarali.

Mario Mamić, koji je inače nogometni menadžer, posljednjih dana opet je u žiži javnosti nakon što je priznao krivnju u slučaju izvlačenja novca iz Dinama. On je na ranijoj sudskoj raspravi, neočekivano, iznio svoju obranu i priznao kako je glavninu novca s računa svojih off-shore tvrtki preko kojih se izvlačio novac iz Dinama proslijedio svom ocu Zdravku, a tek dio zadržao za sebe. Isplatit će klubu dva milijuna eura za koje ih je oštetio.

Sučić je došao u Dinamo prije godinu dana, a bjegunac Zdravko Mamić tvrdi da je on najzaslužniji za taj posao.

- Slušam Zajeca o jednom igraču Dinama, on se zove Sučić. On kaže: 'Ne znam otkud je taj iznikao ni otkud je došao, nije nas ništa koštao.' Pa tata (misli na sebe, op. a.) ga je poslao. Ja sam ovdje u Zrinjskom vidio tog Sučića i nazvao predsjednicu Uprave u Dinamu i rekao: 'Vlatka (Peras), imaš u Zrinjskom jednog igrača. Dat ćeš 200 tisuća eura, a Dinamo će dobiti dobrog igrača.' I sada Dinamo u njemu ima 15-20 milijuna eura i hrvatskog reprezentativca. To sam usput napravio, nisam više u nogometu - kazao je Mamić za Face TV.

Sučić se rodio u Bugojnu pa se u tamošnjoj Iskri i zaljubio u nogomet. Vrlo brzo prešao je u Zrinjski pa je potom već 2022. godine potpisao za Dinamo. Ostao je na posudbi u Mostaru gdje ga je vodio Sergej Jakirović pa se vratio prošle godine u Dinamo gdje je vrlo brzo postao jedan od najboljih igrača.

Do sada je skupio 60 nastupa, zabio pet golova i četiri puta asistirao. Posebno se istaknuo u Ligi prvaka gdje je zabio Monacu i Slovanu, veliki interes vlada za njime, a ljetos su 'modri' odbili ponudu Coma od devet milijuna eura. Svjesni su i oni tada bili da će za svog dijamanta vrlo brzo moći potraživati dvostruko veći iznos, a to se vrlo brzo i obistinilo nakon što je zablistao u Ligi prvaka i postao hrvatski reprezentativac. Već sada je jasno da će ga hrvatski klub prodati za obilat iznos.