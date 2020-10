Petrin loš dan: Uzela prvi set pa više nije mogla ugroziti Njemicu

Iako je nakon zaostatka od 0-3 Petra Martić u 'tie-breaku' uzela prvi set, u nastavku je to izgledalo jako loše. Doduše, nije ni u prvom setu bila na prepoznatljivoj razini, a Siegemund se uzdignula i preokrenula meč

<p>Najbolja hrvatska tenisačica<strong> Petra Martić</strong> nije se uspjela plasirati u osminu finala <strong>Roland Garrosa</strong>, bolja od nje je u susretu 3. kola bila Njemica <strong>Laura Siegemund</strong> sa 6-7 (5), 6-3, 6-0 nakon dva sata i 23 minute igre. Martić je dobila prvi set nakon velike borbe i sat i 13 minuta igre, no u nastavku dvoboja Siegemund je zaigrala čvršće, iz svoje igre odstranila pogreške, dok je naša igračica pala u svojoj igri te se dogodio preokret.</p><p>Iako je Martić imala dvije "break-lopte" u prvom gemu te još jednu u trećem, Siegemund je povela sa 3-0. Njemica je uspjela čak osvojiti i gem u kojemu je napravila čak tri dvostruke servis pogreške. Ipak, kada je Martić i u petoj igri stigla do "break-lopte" Siegemund je napokon popustila te izgubila servis još jednom dvostrukom servis pogreškom.</p><p>Kod rezultata 5-5 Martić je još jednom oduzela servis suparnici, ponovno je Siegemund na "break-loptu" napravila dvostruku servis pogrešku, pa je hrvatska igračica stigla u situaciju da servira za set. Tada je Siegemund zatražila medicinsku pomoć zbog bolova u leđima koja je trajala 10-ak minuta, da bi u nastavku odmah oduzela servis Martić i to bez izgubljenog poena. </p><p>U "tie-breaku" Martić je stalno bila u blagoj prednosti, a na njezinoj set-lopti Siegemund je ponovno napravila dvostruku servis pogrešku, svoju osmu u setu.</p><p>I kada se očekivalo da će Martić u nastavku dvoboja dominirati, dogodilo se upravo suprotno. Siegemund je izbacila pogreške iz svoje igre, u čitavom drugom setu izgubila je samo jedan poen na svom servisu, dok je Martić nakon rezultata 2-2 u drugom setu vidno pala u svojoj igri. Njemica je tako osvojila 10 od posljednjih 11 gemova u meču za svoj najbolji rezultat na nekom "grand slamu" u karijeri.</p>