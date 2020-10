- Moj menad\u017eerski tim i odvjetnik bave se nepravilnostima u tom ugovoru s PFL-om. PFL je sva na\u0161a pravna pisma namjerno ignorirao, stavljali su pred mene prepreke jer su mi \u017eeljeli uzeti priliku da se borim u UFC-u. Moj menad\u017eerski tim ve\u0107 je dao upute odvjetniku i poduzet \u0107e se neki pravni koraci. Koji \u0107e to biti, to \u0107emo tek vidjeti. Zahvalan sam na prilici koju mi je UFC dao. Nadam se da \u0107e se ova pravna zavrzlama rije\u0161iti \u010dim prije i da \u0107u se uskoro opet boriti. Va\u0161 Ante Delija - poru\u010dio je hrvatski borac.

Šok za hrvatskog borca! Delija došao u Abu Dhabi, otkazali su mu meč u UFC-u zbog ugovora...

Nažalost, čelnici PFL-a napisali su pismo UFC-u ranije ovog tjedna i inzistirali su na tome da sam još pod ugovorom s PFL-om, ali to nije pravno točno, napisao je Delija u priopćenju

<p>Kakav šok iz Abu Dhabija. Upravo tamo se najbolji hrvatski teškaš<strong> Ante Delija</strong> (30) trebao boriti u subotu s Francuzom <strong>Ciyrlom Ganeom</strong> (30). Nažalost, borba je otkazana!</p><p>Antinim snovima ispriječio se <strong>PFL</strong>. U toj organizaciji Delija se borio prije UFC-a. Radi se o promociji koja organizira turnire, koji traju jednu sezonu, a pobjednik svake težinske kategorije odnosi milijun eura.</p><p><strong>Pogledajte video: Delija komentira svoje borbe</strong></p><p>Ove godine sezona PFL-a nije se održala zbog pandemije korona virusa pa je Delija smatrao da mu je ugovor istekao 19.02.2020.</p><p>PFL je imao jednostranu opciju produljiti mu ugovor na još dvije sezone, a to su i učinili. Ipak, Delija tvrdi da uvjeti tog ugovora nisu ispoštovani, jer, kako kaže, nije dobio honorar, ili barem neku kompenzaciju za propalu sezonu.</p><p>- Dragi navijači i prijatelji. Nažalost, neću debitirati na UFC-u 17.10.2020. PFL je iskoristio opciju i produljio ugovor na još dvije sezone. Ipak, to za mene nikako nije bila opcija. Ove godine nije se održala sezona, a nisam dobio nikakav honorar ili kompenzaciju. Nažalost, čelnici PFL-a napisali su pismo UFC-u ranije ovog tjedna i inzistirali su na tome da sam još pod ugovorom s PFL-om, ali to nije pravno točno - napisao je Ante u priopćenju pa nastavio:</p><p>- Moj menadžerski tim i odvjetnik bave se nepravilnostima u tom ugovoru s PFL-om. PFL je sva naša pravna pisma namjerno ignorirao, stavljali su pred mene prepreke jer su mi željeli uzeti priliku da se borim u UFC-u. Moj menadžerski tim već je dao upute odvjetniku i poduzet će se neki pravni koraci. Koji će to biti, to ćemo tek vidjeti. Zahvalan sam na prilici koju mi je UFC dao. Nadam se da će se ova pravna zavrzlama riješiti čim prije i da ću se uskoro opet boriti. Vaš Ante Delija - poručio je hrvatski borac.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S ANTOM DELIJOM:</strong></p><p>Delija je krajem rujna dobio ponudu od UFC-a i potpisao ugovor na četiri borbe. Meč protiv Francuza trebao se održati na Fight Islandu u Abu Dhabiju ovu subotu, a on je tamo stigao prije tjedan dana kako bi se što prije adaptirao na klimu i vrijeme. Nažalost, od borbe neće biti ništa, a Ante će morati pričekati na debi u najjačoj MMA organizaciji na svijetu.</p><p><strong>POGLEDAJTE TRENING S ANTOM DELIJOM:</strong></p>