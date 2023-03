Piksi se ispričao za nastup na SP-u, Srbija ostaje bez igrača Liverpoola? 'Nije još odlučio'

Poprilično ambiciozno i uz velike najave tamošnje javnosti, Srbija je došla na Svjetsko prvenstvo u Katru. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je pohod na finale i naravno, puna usta bila su im Hrvatske i kako su bolji od naše reprezentacije.

No, 'orlovi' su odletjeli iz Katra već nakon grupne faze. U skupini s Brazilom, Švicarskom i Kamerunom skupili su tek jedan bod, a u tri utakmice primili osam golova. Hrvatska je osvojila broncu i još jednom pokazala da je nekoliko razina iznad ostalih reprezentacija u regiji.

Srpska reprezentacija prvi put se okupila nakon razočaranja i debakla na SP-u, a sada je cilj plasman na prvi Euro nakon 2000. godine. U petak igraju protiv Litve, a tri dana kasnije očekuje ih regionalni derbi protiv Crne Gore u Podgorici. Izbornik Dragan Piksi Stojković ispričao se naciji za debakl u Katru.

Foto: Carl Recine/REUTERS

- Kao prvo, ja negdje dugujem ili dugujemo, kako hoćete, ali reći ću za sebe, da dugujem isprike za očekivanja u Dohi. Dugujem najveće isprike za one koji su tamo bili za ostvareni rezultat. Ove kvalifikacije vidim kao nešto na čemu možemo vratiti ugled i reputaciju. Bio sam razočaran, ali nisam vidio nikakvu tragediju. U sportu ne postoji tragedija. Nismo imali i te sportske sreće, koja je neophodna, za razliku od nekih drugih reprezentacija kojima je sreća bila dobar prijatelj. Razočaran sam bio, napravio sam duboku analizu svega. Od tog odlaska u Bahrein, svakog treninga... Odgovoran sam čovjek, nema razloga da se bilo tko krije. Izašao sam odmah pred vas da kažem što imam. Snosim odgovornost i ja sam najodgovorniji zato sam i napravio detaljan izvještaj o svemu od prvog do posljednjeg dana. Odgovornost je moja - kazao je Stojković na početku izlaganja.

Prokomentirao je i suparnike u kvalifikacijskoj skupini za Europsko prvenstvo. Osim Crne Gore i Litve, Srbija će igrati i protiv Mađarske te Bugarske.

Foto: Carl Recine/REUTERS

- Svaka utakmica je finale za Srbiju! Ne želimo opet razočarati navijače. Puno toga ovisi o nama, ući ćemo maksimalno koncentrirani i motivirani. Prvi korak je pobijediti Litvu i samo tome smo posvećeni. Idemo korak po korak. Svi znamo da nas 24 godine nije bilo na Europskom prvenstvu, želimo srušiti tu tradiciju. Imat ćemo šansu, ali sve ovisi o nama.

U srpskim medijima pojavile su se informacije kako je Marko Dmitrović odbio doći na okupljanje zbog nezadovoljstva statusom, a izbornik tvrdi kako je otišao u reprezentativnu mirovinu jer se želi dokazati u Sevilli.

- Što se njega tiče, on nas je prije par dana obavijestio da neće igrati za reprezentaciju, da se želi posvetiti klupskim obvezama. To je njegova odluka i pretpostavljam da se bori za jedinicu na golu Seville i smatra da imamo dosta mladih vratara kojima treba pružiti priliku. Nema potrebe da se stvara priča koja nema veze s istinom. Hvala mu za sve godine zajedničkog rada i nastavljamo dalje.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Igrač Udinesea Lazar Samardžić izabrao je Srbiju, ali ne i Stefan Bajčetić. Majka mu je Španjolka, tamo je i odrastao, ali još nije odlučio.

- Sa svoje strane sam napravio sve što sam mogao, razgovarajući s njim i njegovim ocem. Mislim da je to lijepa stvar za srpski nogomet i da će mu biti lijepo kada će biti dio srpske reprezentacije. Što se Bajčetića tiče, mislim da je ovo što se izdogađalo prebrzo za jednog 18-godišnjeg klinca. On je talent koji obećava. Razgovarao sam s njim, a ono što je važno je da mislim da nije spreman igrati niti za Španjolsku, niti za Srbiju. Sve je to previše brzo palo na njegova leđa. Vidjet ćemo kakva će biti odluka, ali nećemo vršiti pritisak. Na kraju će on donijeti odluku, ali u ovom trenutku nije spreman igrati ni za jedne ni za druge.

