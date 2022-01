Pokušavam biti objektivan, ali krenut ću ispočetka. Ako je direktor turnira dao zeleno svjetlo, rekao mu da dođe i da će biti sve u redu, ako to kažu i liječnici države Viktorije, ako 26 igrača i igračica traži što i Novak, onda ovo što mu rade, nije u redu, rekao je Nikola Pilić u razgovoru za N1 televiziju o situaciji u kojoj se nalazi Novak Đoković u Melbourneu.

- To nije dobar način na koji tretiraju Novaka. Australski premijer ima niski rejting i preko Đokovića se želi izboriti za tri-četiri mjeseca i političke bodove. Da su Novaku rekli da ne dolazi, to bi bilo drugo. A njega su stavili u hotel s azilantima, devet je sati bio s dva policajca. S druge strane, nekoliko igrača s istim zahtjevom za vizu glatko je ušlo u Australiju. Nije prvi put da Novaka drugačije gledaju, da ne spominjem diskvalifikaciju na US Openu. Siguran sam da Federera ne bi.

Zašto to mislite?

- Jer sam 50 godina u tenisu i znam što se događa i kakvi su zapadni mediji prema Nadalu i Federeru, odnosno Novaku. Njih nervira što je on 350 tjedana broj jedan, to je dosta godina, što je prešao Nadala i Federera u svemu, da ima pozitivne omjere sa svima, da je osvojio najviše Masters turnira. Može se reći da su neki ljubomorni na Novaka.

Je li razlog tomu i učestalo nesportsko ponašanje na terenu?

- Ima nešto i u tome. Ne vjerujem da on glumi ozljede i slično, dobro ga poznajem. Ako ste u tom svijetu na takvim visinama, onda imate dosta protiv sebe. Politika se toliko umiješala u sport da je to smiješno. Pa Rusi osvoje Davis Cup u Madridu i ne svira njihova himna, već melodija koja nema veze ni s čim - kaže Pilić uz završnu riječ:

- Istina, mogao je Novak poslati i poruku "cijepite se", da, jer ovo ispada kontra struke. Ali da vas pitam, ako su Englezi 90 posto cijepljeni, kako je moguće da imaju 350.000 zaraženih dnevno? Ne znam hoće li Novak igrati u Melbourneu i kakav će biti pritisak na političare.