Naravno, ne bi to bili prvaci da nisu imali posebno dizajnirano piće, a proslavu je vodio Španjolac Thiago koji je pjevao, plesao i pozivao svoje suigrače da mu se pridruže.

<p>Plesalo se, pilo i pjevalo noćas u Lisabonu. A kako i neće. <strong>Bayern München</strong> je s 11 pobjeda zaredom osvojio šestu titulu u Ligi prvaka i to najuvjerljivije ikad. </p><p>Posljednja prepreka bio je PSG koga je bavarski stroj riješio s 1-0, a jedini gol zabio je odmetnuti pariški sin Kingsley Coman. Hansi Flick i njegovi igrači su krenuli sa slavljem još na velebnom Estadio da Luzu gdje se i igralo finale, a nastavili su u jednom restoranu gdje je proslava bila organizirana samo za njih. A tamo je bilo posebno veselo. </p><p>Pio se poseban šampanjac specijalno dizajniran samo za ovaj naslov, a proslavu je vodio Španjolac Thiago koji je pjevao, plesao i pozivao svoje suigrače da mu se pridruže. </p><p>Pjevali su se svakakvi hitovi, a nezaobilazna je bila 'We are the champions'. U jednom trenutku je igrače ponijelo pa su s pozornice 'odnijeli' na rukama trenera Hansija Flicka koji je taman krenuo držati govor.</p><p>No sve je oduševio simpatični mladić iz Kanade. Alphonso Davies (19) je apsolutno otkriće Bayerna. Rođen je, naime, u izbjegličkom kampu u Gani 2000. godine, a za njegov dolazak u Bundesligu plaćena je najveća cifra u povijesti za igrača iz MLS-a. Bayern je<strong> Vancouver Whitecapsima</strong> platio 13,5 milijuna dolara, a mogao bi do 22 uključujući sve bonuse. </p><p>Sve ovo što se događa ovome sjajnom lijevom bočnom je za njega jedan veliki san. Nije više anonimac, postao je jedan od najboljih igrača na svijetu, no njega je nešto drugo šokiralo. Skoro ga je srčani strefio kada je vidio da ga na Instagramu prati najpoznatiji Kanađanin Drake koji na toj društvenoj mreži ima preko 70 milijuna pratitelja.</p><p>- Drake pa ti me pratiš. Ajme, ne mogu disati. Idem u krevet, gotovo je - vrištao je Kanađanin.</p><p>Ove sezone postao je nezamjenjiv na lijevom beku, a zbog njega je Flick morao prebaciti Alabu na stopera.</p><p>- Tko bi ikad mislio da će dečko poput mene iz Kanade osvojiti Ligu prvaka? Da mi je netko to rekao prije dvije godine, nikad mu ne bih vjerovao. Želim biti inspiracija drugima, znam kakve su legende osvajale ovu titulu u povijesti, a ovaj naš uspjeh je san svakog djeteta. Svi su željni krova titula kad gledaju svoje idole kako ih osvajaju - kazao je mladi Kanađanin...</p>