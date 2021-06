Bila je to moja prva godina bez Michaela Jordana, zašto ja ne bih uzeo taj šut, zapitao se Scottie Pippen u razgovoru u Dan Patrick Showu zadnje akcije treće utakmice polufinala Istoka 1994. između Bullsa i Knicksa, a koju je Phil Jackson nacrtao za - Kukoča. Tada rookieja...

Pippen je tu odluku, vjerovali ili ne, prozvao rasističkom?!

- Prošao sam sve s Bullsima, od onih bitaka s Pistonsima, i da me netko tako uvrijedi. Mislim da je to bio rasistički potez. Nije nikakva tajna, samo trenate čitati između redaka.

Voditelj je još jednom upitao Pippena je li upravo svog trenera prozvao rasistom...

- O, da. Nemam problema s tim.

Ni Kukoč, koji je zabio taj šut za pobjedu, nije imao problem s Pippenom, koji je, pak, iz protesta ostao sjediti na klupi u tom zadnjem napadu.

- Volim Scottieja. Tip koji mi je najviše pomogao u prve dvije godine u NBA-u bio je upravo on. S njim je tako lako igrati. Nikada nisam osjetio da me kritizira zato što mu je žao. Osjećao sam da to radi kako bi me pravilno usmjerio - rekao je Kukoč jednom prilikom.

Nastavio je Pippen potom kritizirati Jacksonove trenerske metode...

- Sjećate li se kada je napustio Lakerse i napisao knjigu o Kobeju pa se ponovno vratio i trenirao ga? Dobro, pa tko bi to još učinio? Recite mi nekoga. Pa, on je trener, on zna sve tajne koje ostaju u svlačionici.

Nije, pak, legendarni član Bullsa kritizirao samo Jacksona, već i Michaela Jordana.

- Njegova odluka da '93. napusti NBA kako bi profesionalno igrao bejzbol, prije nego što se vratio k nama, bila je sebična. Michael Jordan je jednostavno bio takav. Tip koji je mislio da sve može sam.