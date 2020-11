Pippenova bivša otkrila: Varala ga s igračem 17 godina mlađim

Nekadašnja najbolja prijateljica Kim Kardashian, Larsa Pippen, javno je priznala da je u braku varala svog supruga, poznatog američkog košarkaša Scottiea Pippena s kojim ima četvero djece

<p>Legenda Chicago Bullsa <strong>Scottie Pippen</strong> (55), koji je u svojoj NBA karijeri igrao i za Houston Rocketse i Portland Trail Blazerse, službeno se razveo od supruge Larse (46) prije dvije godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: NBA All-Star 2020.</strong></p><p>Scottie je šesterostruki NBA prvak, a vrhunac karijere doživio je u Bullsima zajedno s Jordanom.</p><p>Pippen je bio zajedno s atraktivnom Amerikankom od 1995. godine, ali Larsa je otišla u zagrljaj drugom muškarcu. Pričalo se da ga je varala s američkim reperom Futureom, međutim ti navodi nisu nikad bili potvrđeni. </p><p>Larsa Pippen nedavno je javno priznala da ga je varala u braku, i to s trenutačnim igračem<strong> </strong>Clevelanda <strong>Tristanom Thompsonom</strong> (29). </p><p>U međuvremenu, Thompson je završio s američkom reality zvijezdom <strong>Khloé Kardashian</strong> (36).</p><p>- Viđala sam se sa Tristanom prije Khloé. Prije nego su Khloé ili bilo tko od njih znali za njega. Dolazio je u Los Angeles, dovela sam ga na zabavu kod Kim Kardashian i upoznala ga sa njima. Deset dana kasnije počeo je izlaziti s Khloé. To je u redu, nije me briga. Ja sam osoba koja ne trči za onim što nije za mene - priznala je Larsa.</p><p>Bivša manekenka jedno je vrijeme bila najbolja prijateljica <strong>Kim Kardashian</strong> (40), no otkrila je da se više ne druže jer je "starleti reper Kanye West (43) isprao mozak".</p><p>Inače, Larsa Pippen je u američkoj javnosti poznata i kao televizijsko lice jer je nastupala u reality showu posvećenom obitelji Kardashian, ali i Kućanicama iz Miamija.</p>